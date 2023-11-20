Temizlik görevlisinden Neymar hakkında çarpıcı istismar iddiası

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan yıldız oyuncu hakkında Fransa’da bir dava açıldı.

PSG’den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına transfer olan ancak milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Neymar’ın Fransa günlerine ilişkin yeni bir skandal ortaya çıktı. Paris Saint-Germain'in eski forveti, bir temizlikçiyi beyan etmeden işe almak ve kullanmakla suçlandı. Temizlik görevlisi Brezilyalı oyuncu hakkında bazı rahatsız edici iddialarda bulundu.

Çalışanın avukatları davayı mahkemeye taşırken, iddiaya göre Neymar temizlik görevlisi olarak dört çocuk annesi bir kadınla çalıştı ancak bunu hiçbir zaman beyan etmedi. Söz konusu kadın sömürülmesinden birkaç ay sonra davayı avukatlarına taşımaya karar verirken, avukatların yaptığı açıklamada efsane futbolcuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Avukatlar ne söyledi?

“Neymar, iş hukukunun temel kurallarını ihlal ederek müvekkilimizin güvencesiz durumunu istismar etmiş ve ona onur kırıcı çalışma koşulları dayatmıştır. Müvekkilimiz erken doğum yapmadan birkaç gün önce ağrılarından şikâyet ederken onu evinden atacak kadar ileri giden böyle bir kişiliğin insanlık dışı tutumunu esefle kınıyoruz. Neymar tarafından yasadışı olarak çalıştırılan kadının avukatları olarak bu davayı hak ettiği cezai takibe almayı düşünüyoruz” Gelecek maç Pro Lig HAZ HIL Maç önizlemesi

Söz konusu çalışan ise Brezilya basınından UOL’a verdiği demeçte Neymar tarafından işten çıkarılış sürecini aktardı: