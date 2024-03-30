Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin Mbappe ile Vinicius’u bir arada oynatmanın yolunu bulduğu öne sürüldü.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemeyen ve kulüpten ayrılacağını yönetime bildiren Kylian Mbappe Real Madrid’e her geçen gün biraz daha yaklaşırken, transferin resmiyet kazanması için geri sayıma geçildi. Mbappe’nin Real Madrid’e transferinin 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde resmen duyurulması beklenirken, yıldız oyuncunun Carlo Ancelotti’nin takımında hangi mevkide oynayacağı tartışmaları da şimdiden başladı.

Birlikte oynayacaklar

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mbappe gibi sol kanatta görev yapan Vinicius Jr’nin santrfor pozisyonunda da oynayabileceğini belirtirken, “Bence Vini içeride oynayabilir. Santrfor olarak değil ama çift forvetin bir parçası olarak. Dışarıda oynamayı sevdiğini de unutmamalıyım. Çok rahat, kendini çok geliştirdi ve şut atmak için sahaya çıkıyor. Onu en rahat olduğu yerde yani sol kanatta oynatmak istiyorum” demişti.

İspanyol basınından Marca’da yer alan haberde ise Ancelotti’nin gelecek sezon takımına 4-3-1-2 oynatmayı planladığı ve Mbappe ile Vinicius’u öndeki ikili olarak düşündüğü ifade edildi. İtalyan teknik direktörün bu ikilinin arkasına Jude Bellingham’ı yerleştirmesi beklenirken, büyük umutlarla transfer edilen milli futbolcu Arda Güler’in bu rotasyonda alacağı görev de büyük bir merakla bekleniyor.