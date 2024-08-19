PSG'nin yıldızı, Pep Guardiola'nın en büyük hayali

Kylian Mbappe'nin yanı sıra Paris Saint-Germain bu yaz kadrosunun bir başka anahtar üyesini daha kaybedebilir.

Daha çok Savinho olarak bilinen Sávio Moreira de Oliveira, Manchester City'nin şu ana kadarki tek yeni transferi. Ancak İngiliz şampiyonu Brezilyalı bir sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katabilir. Bu transfer Paris Saint-Germain'den gelebilir.

PSG, lige iyi başladı

Ligue 1 bu hafta sonu Fransa'da tüm hızıyla devam etti. Son şampiyon Paris Saint-Germain, Le Havre Athletic Club'a karşı ligin açılış maçı için Stade Océane'a gitti. Luis Enrique'nin takımı ritmini bulmakta zorlandı ancak son anlarda galip gelerek 4-1 kazandı.

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Son anlara kadar maç 1-1 devam ederken 84'te Ousmane Dembele, 86'da Bradley Barcola ve 90'da Randal Kolo Muani skoru 4-1 yaptı.

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Guardiola, Vitinha'yı istiyor

Ancak Etienne Youté Kinkoué'nin sert müdahalesinin ardından sakatlanarak (20) oyundan çıkan Portekizli santrforu Gonçalo Ramos'tan gelen haber üzdü. Buna ek olarak, Paris merkezli kulüp orta sahadaki anahtar oyuncularından birini de kaybedebilir. Birçok Premier Lig ve Avrupa antrenörünün görmek isteyeceği bir kadroya sahip olan Pep Guardiola henüz tatmin olmuş değil.

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Barcelona'nın eski teknik direktörü, PSG'den bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz gazeteci Duncan Castles'ın Le Parisien'den aktardığı habere göre İspanyol teknik adam PSG'nin orta saha oyuncusu Vitinha ile ilgileniyor. Katalan hoca, Portekizli orta saha oyuncusunun hem defansif hem de ofansif orta saha olarak çok yönlü bir oyuncu olmasını istiyor.