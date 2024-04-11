PSG’den yeni sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başlarken, Kylian Mbappe’nin yeri de dolmak üzere.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona’ya sahasında 3-2 mağlup olan ve tur için dezavantajlı bir konuma düşen PSG’de taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Kylian Mbappe’nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fransız ekibinin Napoli’nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile büyük oranda anlaştığı ve yıldız oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği öne sürüldü.

Mbappe’nin alternatifi olarak Milan’dan Rafael Leao, Liverpool’dan Luis Diaz, Napoli’den Khvicha Kvaratskhelia, Manchester United’dan Marcus Rashford ve Palmeiras’tan Messinho gibi isimlerle ilgilenen PSG’nin Osimhen konusunda son günlerde büyük bir aşama kaydettiği öğrenildi.

Yılda 13 milyon euro kazanacak

Osimhen transferinde favori konumda yer alan PSG’nin bu transfer için 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemesi bekleniyor.

İtalyan basınından Il Mattino’da yer alan haberde Osimhen’in PSG’nin kendisine sunduğu kişisel şartları kabul ettiği ifade edildi. İtalyan gazetesi ayrıca Aurelian De Laurentiis ve Nasser Al-Khelaïfi arasında kısa süre içinde sonuçlandırılması beklenen anlaşmanın detaylarına da yer verdi. Habere göre Osimhen PSG’den yılda 13 milyon euro maaş kazanacak ve 4 senelik sözleşme imzalayacak. Osimhen bu transferin ardından tüm imaj haklarını da elinde bulunduracak.