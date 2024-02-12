Barcelona Sportif Direktörü Deco, Xavi’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ruben Amorim’i oturtmak istiyor

Teknik direktör arayışları süren Katalan ekibinde öne çıkan isim bir Portekizli oldu.

La Liga’da üçüncülüğe kadar gerileyen ve Xavi’nin kontratının 2025 yılına dek sürecek olmasına rağmen sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasıyla beraber teknik direktör arayışlarına başlayan Barcelona’da öne çıkan aday belli oldu. İspanyol basınından Sport, sportif direktör Deco’nun Portekizli bir teknik direktör istediğini öne sürdü.

Tek engel serbest kalma bedeli

Barcelona’daki teknik direktörlük koltuğu için daha önce Jürgen Klopp, Sergio Conceiçao, Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Rafael Marquez ve Thiago Motta gibi isimlerin adı geçse de Sport’a göre Deco, teknik direktörlük yeteneklerini çok beğendiği Sporting Lizbon’un genç teknik direktörü Ruben Amorim ile masaya oturdu ve anlaşmaya vardı.

Haberde Amorim’in Barcelona’nın başına geçmek için son derece istekli olduğu ifade edilirken, genç çalıştırıcının Sporting Lizbon ile 2026’ya dek süren sözleşmesindeki 30 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bu anlaşmanın önündeki tek engel olduğu belirtildi. 39 yaşındaki Amorim, Sporting Lizbon’u 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.