Zoon van Ruud Gullit debuteert in betaalde voetbal

FC Twente vierde maandag het kampioenschap na de thuiswedstrijd tegen Jong AZ (0-0), maar ook bij de tegenstander werd een klein feestje gevierd.

Maxim Gullit, de zoon van Ruud Gullit en Estelle Cruijff (de nicht van Johan Cruijff), maakte twintig minuten voor tijd zijn debuut in het betaald voetbal. Gullit kan zijn geluk niet op en hoopt stappen te blijven zetten. De zeventienjarige verdediger zat voor het eerst bij de wedstrijdselectie en verving Joris Kramer in minuut 71.

"Het is een speciaal moment voor mij", vertelt hij na afloop aan FOX Sports . "Ik heb zoiets nooit echt meegemaakt, dus ik ben erg blij. En ik feliciteer natuurlijk." Gullit zegt te hopen op meer speelminuten, maar geeft toe dat het een verrassing was om überhaupt bij de selectie te zitten.



"Ik hoorde het gisteravond. Alleen maar positief nieuws dus", aldus de jongeling, die nog niet met zijn vader sprak na zijn debuut. "Dat komt later wel." Gullit senior laat via Instagram wel weten blij te zijn voor zijn zoon. "Zo trots. Gefeliciteerd", schrijft de oud-topvoetballer bij een foto van het moment waarop Maxim inviel.



"Ik heb er geen last van dat ik 'de zoon van' ben. Nooit gehad, ook", verzekert de jonge Gullit-telg. "Ik ben Maxim. Ik ga er hard voor werken om verder te komen. Jullie zijn nog niet van me af", belooft hij. "Ik focus me op Jong en hoop de stap naar het eerste elftal te zetten. Wie weet wat de toekomst biedt."