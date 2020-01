"Zo extreem als het publiek van Ajax nu deed, had ik niet verwacht"

Naci Ünüvar beleefde woensdagavond een wedstrijd om nooit te vergeten.

De zestienjarige middenvelder mocht tijdens de 7-0 bekerzege tegen Spakenburg invallen en nam ook nog eens de laatste treffer voor zijn rekening door een penalty te benutten.

Na afloop zegt Ünüvar in gesprek met TV genoten te hebben van het publiek in de Johan Cruijff ArenA.

"Toen ik aan het warmlopen was, toen ik het veld inliep en bij elk balcontact, hoe het publiek dan opveert... Ik had wel verwacht dat het publiek het zou doen, want ik had van Sontje Hansen al verhalen gehoord. Maar zo extreem als het publiek nu deed, had ik niet verwacht. Het was echt mooi", aldus de jongeling, die rustig bleef bij het nemen van de strafschop.

"Ik ben altijd wel redelijk koeltjes bij een penalty, maar er komt hier wel iets meer spanning bij kijken dan bij de Onder-19", lacht Ünüvar. Na de goal zocht hij contact met zijn familie. "Mijn ouders zaten in het familievak. Bij elke goal kijk ik altijd even naar hen", aldus de middenvelder, die na afloop geen shirtje wilde ruilen met een speler van Spakenburg.

"Het is mijn debuutshirt en ik heb gescoord, dus ik houd hem voor mezelf", lacht Ünüvar, die ook in de kleedkamer van de Amsterdammers werd gecomplimenteerd, zo vertelt hij voor de camera van FOX Sports. "Net in de kleedkamer kwam Hakim Ziyech gelijk naar mij toe. Hij zei: gefeliciteerd en op naar meer. Dat was heel mooi van hem."