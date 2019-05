"Ziyech heeft heel bewust gekozen en is niet overal maar ingestapt"

Foppe de Haan is onder de indruk van de prestatie van Oranje Onder-17, dat voor de tweede keer op rij Europees kampioen is geworden.

De Haan denkt terug aan 2006 en 2007, toen hij bondscoach was van het dat eveneens tweemaal achter elkaar Europees kampioen werd. Lang niet alle spelers van die lichting hebben het gered in de absolute top en De Haan waarschuwt de huidige jeugdinternationals dan ook om niet te vroeg de stap naar het buitenland te maken. "Kijk naar Martin Ödegaard", aldus de voormalige coach.



Alleen Klaas-Jan Huntelaar, Ron Vlaar en Ryan Babel schopten het tot volwaardige Oranje-internationals, aldus De Haan. "Ibrahim Afellay is wat ongelukkig geweest met blessures, maar kon geweldig voetballen. En een aantal maakte soms verkeerde keuzes, zoals Ismail Aissati en Royston Drenthe", aldus De Haan in De Telegraaf.



De oud-trainer van onder meer sc vindt dat jonge talenten het beste kunnen rijpen in Nederland. "Blijf in Nederland, dat is een fantastisch opleidingsland", zegt De Haan. "Als je heel goed kunt voetballen, speel je op je zeventiende of achttiende al in de . Als je naar echt grote clubs in het buitenland gaat, kom je in een soort opleidingstraject terecht waar de top van de club niet eens zoveel belang bij heeft."



Als voorbeeld noemt hij Martin Ödegaard, die op jonge leeftijd voor een contract bij koos en uitgeleend werd aan Heerenveen en . "Je komt in een circuit terecht waarbij je steeds wordt uitgeleend en moet afwachten wat er gebeurt, zonder dat je er echt invloed op hebt. Hakim Ziyech is qua carrièreplanning een mooi voorbeeld. Hij heeft heel bewust gekozen en is niet overal maar ingestapt. Het koppie erbij houden, dan komt het absoluut wel goed."