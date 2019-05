Weghorst komt met vers contractnieuws: "Die geef ik je effe"

VfL Wolfsburg en Wout Weghorst zijn tot een akkoord gekomen over verlenging van het tot medio 2022 lopende contract van de boomlange aanvaller.

De verbintenis is opgewaardeerd, al is niet naar buiten gebracht wat de nieuwe looptijd is. "Ik heb mijn contract afgelopen week verlengd. Dat is een nieuwtje, denk ik. Die geef ik je effe", vertelt de Oranje-international zondag aan FOX Sports.

"Mondeling is het allemaal akkoord, officieel moet het nog op papier. Hoeveel jaar? Het is niet aan mij om dat hier te zeggen, dat komt nog wel naar buiten. Het is meer een opwaardering, een verbetering door wat ik afgelopen jaar heb gepresteerd", verwijst Weghorst naar zijn zeventien doelpunten en zeven assists van afgelopen seizoen. Mede hierdoor speelt Wolfsburg na de zomerstop in de .



De voormalig -aanvaller heeft er bewust voor gekozen om het contract niet met al teveel seizoenen te verlengen. De 26-jarige Weghorst is ambitieus en de subtopper uit de is niet zijn eindstation. "Ik was wel zo slim om er niet veel bij te voegen... Een volgende stap is de doelstelling, het streven. Dit contract heeft daar geen invloed op."



Voor Weghorst is het seizoen nog niet voorbij. De Nederlander in Duitse dienst bereidt zich met het voor op de van volgende maand. Op 6 juni is Engeland de tegenstander in de halve finale, drie dagen later volgt een wedstrijd in de finale of troostfinale tegen Portugal of Zwitserland.