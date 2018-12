"We zijn allemaal Koulibaly" - Napoli-fans dragen maskers om racistisch bejegende verdediger te steunen

De supporters verklaren zich met de maskers solidair aan de Senegalese verdediger, die vorige week racistisch werd bejegend door Inter-fans.

Op de maskers is het gelaat van Kalidou Koulibaly te zien.Hij werd door fans van Internazionale gediscrimineerd met apengeluiden. Inter won het duel met 1-0 en de in Frankrijk geboren Senegalees werd later tijdens de wedstrijd met tweemaal geel van het veld gestuurd. Hij kreeg eerst geel en gaf daarna een cynisch applausje, wat hem op een tweede prent kwam te staan.

Na afloop nam trainer Carlo Ancelotti het voor hem op. De oefenmeester gaf aan dat de club had gevraagd om het duel stil te leggen, maar dat werd geweigerd door de leidsman. Later kreeg Inter wel een straf van twee wedstrijden zonder thuispubliek opgelegd, al heeft de club nog wel de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de straf.

Ancelotti meldde tevens dat hij zijn team bij een volgende keer opdraagt het veld te verlaten. "Misschien moeten we de zaken volgende keer in eigen hand nemen en zelf het spel stilleggen. Dan wordt waarschijnlijk een nederlaag ingevuld, maar we zijn bereid om het te doen", stelde de coach van Napoli.

De fans tonen nu ook hun solidariteit met Koulibaly. Een supportersgroep is bezig om tienduizend maskers uit te delen met zijn gezicht erop en ook t-shirts met zijn naam gaan van hand tot hand als Napoli het zaterdag om 18.00 uur opneemt tegen Bologna. Ploeggenoot Faouzi Ghoulam heeft al een masker aangeschaft, meldde hij vrijdag op Twitter.

"Het gaat niet om huidskleur, het gaat niet om religie en het maakt niet uit voor welke ploeg je juicht. Voetbal is - zoals alle sporten - een spel. Alle sporten gaan om passie, plezier en vrijheid. We zijn allemaal gelijk in vrijheid, dus morgen (zaterdag, red.) zijn we allemaal Koulibaly!"

In 2016 droegen supporters ook al een masker van Koulibaly toen Lazio-fans hem racistisch bejegenden. Destijds zorgden de liederen er wel voor dat het duel tijdelijk werd stilgelegd. Napoli kan zaterdag iets aan de achterstand van twaalf punten op Juventus doen. De ploeg van de voor één duel geschorste Koulibaly staat op de tweede plaats in de Serie A.