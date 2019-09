Wat staat AZ te wachten in de groepsfase van de Europa League?

AZ neemt het in de groepsfase van de Europa League op tegen Manchester United, Astana FK en Partizan Belgrado. Goal ging alvast op onderzoek uit.

De Alkmaarders waren er met hun jonge, talentvolle groep op gebrand om Europees voetbal af te dwingen en dat is gelukt.

De ploeg van Arne Slot neemt het in groep L op tegen de winnaar van 2017, de kampioen van Kazachstan en de nummer drie van Servië

Inmiddels zijn de selecties door de verrichtingen op de transfermarkt flink veranderd, dus liggen de krachtsverhoudingen mogelijk anders.

Goal somt per tegenstander op wat de sterktes en zwaktes zijn. Wat staat te wachten in de groepsfase van de ?

Wat te verwachten van Man United?

Naar eigen maatstaven kende afgelopen seizoen een ronduit trieste jaargang met een zesde plaats als gevolg. Toch is men een van de grote favorieten voor de eindzege in de Europa League en daarom ook de onbetwiste favoriet in deze poule.

De ploeg dreigde Paul Pogba te verliezen aan , maar hij bleef toch en moet de ploeg nu weer op sleeptouw nemen. Daarbij krijgt hij assistentie van Harry Maguire, die deze zomer de duurste verdediger ooit werd dankzij zijn transfer van 87 miljoen euro vanuit naar Old Trafford.

Met de robuuste Engelsman heeft trainer Ole Gunnar Solskjaer eindelijk de leider die hij wilde in de defensie. Verder kocht de ploeg nog rechtsback Aaron Wan-Bissaka (55 miljoen euro) en de razendsnelle vleugelaanvaller Daniel James (17 miljoen euro).

De gevallen topclub wil terug naar de elite en hoopt dat te doen met een kern van Britse spelers. Grootverdieners Romelu Lukaku (Inter) en Alexis Sanchez (verhuurd aan Inter) werden afgevloeid, terwijl Antonio en Ander Herrera transfervrij vertrokken.

Dit seizoen begon veelbelovend met een 4-0 zege op , maar een reeks van vier wedstrijden met slechts vijf punten. United wil de Engelse top 4 halen en beschouwt de groepsfase van de Europa League als mogelijkheid om de jeugd te laten ruiken aan het echte werk. Nederlander Tahith Chong mag hopen op speeltijd.

Wat te verwachten van Astana FK?

Astana FK is de grote onbekende in de poule van AZ, al zullen zij datzelfde misschien denken van de Alkmaarders. Toch mag deze ploeg uit Kazachstan niet worden onderschat en is het een extra valkuil omdat zij al halverwege hun nationale competitie zijn.

De ploeg van trainer Roman Hryhorchuk is een goed op elkaar ingespeeld collectief en mocht zich vorig seizoen kampioen van Kazachstan noemen. Daarmee verdiende het een ticket voor de kwalificatiewedstrijden van de , maar Cluj versperde de weg al in de eerste voorronde.

In de voorronde van de Europa League stond er echter geen maat op de ploeg en werden achtereenvolgens Santa Coloma (0-0 & 4-1), Valletta (5-1 & 4-0) en BATE Borisov (3-0 & 0-2) verslagen. Vleugelaanvaller Marin Tomasov maakte zeven treffers en is een gevaarlijke klant voor AZ.

In de eigen competitie loopt hij dit seizoen ook 1 op 2, wat neerkomt op 12 treffers na 24 wedstrijden. Astana staat momenteel op een derde plaats en heeft vijf punten achterstand op koploper Tobol. De ploeg uit de hoofdstad heeft echter nog twee wedstrijden tegoed en heeft alles dus in eigen hand.

De club raapte afgelopen transferperiodes diverse afvallers uit de vijf grootste competities van Europa op en is met haar ervaring een tegenhanger van AZ, dat het moet hebben van haar jeugdige talenten. Het is lastig voorspellen wat dan de doorslag gaat geven in de onderlinge duels.

Wat te verwachten van Partizan?

Partizan Belgrado heeft de Europese prestaties van vorig seizoen al overtroffen, want toen greep men voor het toeziend oog van de bloedfanatieke fans in de laatste kwalificatieronde naast deelname aan de groepsfase door toedoen van .

Nu was het wel raak ondanks dat men langs de afgrond scheerde tegen Yeni Malatyaspor en een later ronde ook met zeer veel moeite langs Molde kwam. De club is niet meer de grootmacht van voorheen en dat is te zien.

In de afgelopen elf jaar werd de club acht keer kampioen van Servië, maar inmiddels is stadgenoot Rode Ster Belgrado veel sterker geworden. Vorig seizoen liep de achterstand in de competitie op tot dertig punten en ook nu is de achterstand na zes wedstrijden alweer vier punten op CL-deelnemer Rode Ster.

In de Europa League heeft de ploeg van Savo Milosevic niets te verliezen en kan het va banque spelen tegen de Alkmaarders. Het wordt sowieso een bijzondere ontmoeting voor Rajko Brezancic, die in seizoen 2015/16 zonder al te veel succes voor AZ speelde. De linksback kwam tot 16 wedstrijden over alle competities.

Met Zoran Tosic heeft Partizan ook een oud-speler van Manchester United in de gelederen. De rechtsbuiten geldt als de grote ster van het elftal, terwijl Lazar Markovic op de linkerflank een verleden heeft bij en ook voor dreiging kan zorgen.

De spits is eveneens een bekende naam: Umar Sediq werd in het voorjaar van 2018 verhuurd aan en nu heeft hem bij Partizan gestald. Met drie goals in vijf competitieduels lijkt de beloftevolle aanvaller klaar voor een Europese uitdaging.

Wanneer speelt AZ in de EL-groepsfase?

AZ komt zesmaal in actie in de groepsfase aangezien alle ploegen elkaar uit en thuis treffen. Dit is het speelschema voor de Alkmaarders: