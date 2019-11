"Wat ik denk als ik Luuk de Jong zie? Niet zoveel hoor, hij is als ieder ander"

Wout Weghorst keerde deze week terug bij het Nederlands elftal, na een absentie van anderhalf jaar.

Bondscoach Ronald Koeman zei onlangs dat Luuk de Jong voorlopig de voorkeur heeft in de aanvalslinie van het als pinchhitter, maar daar heeft de aanvaller van geen boodschap aan. Weghorst wil zichzelf bewijzen, zeker met het oog op het EK van volgend jaar.

"Wat ik denk als ik Luuk zie? Niet zoveel hoor, hij is gewoon als ieder ander", vertelt Weghorst in het trainingskamp van Oranje aan De Telegraaf . "Ik zie het natuurlijk wel als hij een doelpunt heeft gemaakt, zoals afgelopen weekend de winnende (in de derby van met , red.). We zijn hier natuurlijk concurrenten, maar ik kijk niet elke wedstrijd vanaf minuut één of hij wel of niet speelt of scoort. Ik heb alleen invloed op mijn eigen prestaties, al is het mooi voor hem hoe hij het daar de laatste weken doet."

Koeman vindt Weghorst meer iemand die vanaf het begin moet starten, maar de boomlange spits is het daar niet helemaal niet eens. "Of ik ook een pinchhitter kan zijn? Geen probleem, al heb ik die rol de laatste jaren niet veel vervuld omdat ik altijd startte", nuanceert Weghorst. "Maar ik geloof zeker dat ik iemand ben die reuring kan maken, verdedigers kan bezighouden en veel energie in de laatste fase van wedstrijden kan brengen. De coach heeft bij zijn eerdere keuzes (voor De Jong, red.) zijn onderbouwing gegeven, ook kijkend naar fysiek en kwaliteiten in de lucht. En ook daar valt wat voor te zeggen."

Weghorst maakte vooral in zijn jonge jaren soms een opgefokte indruk, maar door de jaren heen is hij naar eigen zeggen rustiger geworden. "Het was jeugdig. Soms dacht ik ook wel eens: daar kun je wel iets anders mee omgaan ", doet de Oranje-international aan zelfreflectie. "Daar werk je aan, want het is niet wat je wilt laten zien. Je wilt een heel positief mens en positieve voetballer zijn. De jongens hebben superprestaties neergezet, ik ben superblij dat ik erbij ben nu we ons kunnen kwalificeren. Daar wil ik aan bijdragen."

Koeman liet zich tijdens de meest recente interlandperiode ontvallen dat Weghorst nog enkele verbeterpunten heeft en de speler in kwestie is het daar mee eens. "Dat heb ik via de media vernomen,ja", wordt Weghorst geciteerd door de NOS . "Het zou ook dom zijn om daar niet aan te werken. Ik denk dat je als voetballer nooit uitgeleerd bent. Ik ben nu 27 en kan beamen dat ik mij in elk facet van het voetbal en het spits-zijn nog kan verbeteren. Er is nog lucht naar boven."