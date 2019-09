Vriendin van Kevin Jansen van tribune verwijderd in Iran: "Ik was heel erg bang"

Dat vrouwen in Iran niet welkom zijn in voetbalstadions heeft Madelon Bosman onlangs aan den lijve ondervonden.

De vriendin van Kevin Jansen werd op 30 augustus van de tribune verwijderd toen ze de middenvelder van Gol Gohard Sirjan FC wilde zien spelen in de uitwedstrijd tegen Saipa.

Bosman kende de regels wat betreft het toelaten van vrouwen bij duels in Iraanse stadions, maar nam desondanks de gok. "Drie kwartier voor de wedstrijd werd ik gebeld door de baas van de club dat het toch gelukt was", legt de vriendin van Jansen uit aan de NOS .

"Daar heb ik op vertrouwd en ik ben gegaan. Achteraf had ik het misschien beter niet kunnen doen..." Bosman werd naar een VIP-Box vol belangrijke functionarissen gebracht en kreeg aldaar zelfs wat te drinken aangeboden.

Het viel Bosman al snel op dat er vanaf de tribune opvallend veel foto's van haar werden gemaakt. "Maar ik dacht dat die mensen foto's maakten van die belangrijke mannen. Geen seconde gedacht dat ze van mij foto's maakten."

"Later bleek dat die foto's op social media werden geplaatst. Zo'n 25 minuten na het begin van de wedstrijd werd ik op de schouder getikt." Bosman werd verzocht om direct de VIP-box te verlaten.

"Toen was ik wel heel erg bang. Ik zag mensen in het Perzisch heel heftig discussiëren en er werd gebaard dat ik mijn haar met mijn hoofddoek meer moest bedekken."

Bosman, die niet werd gearresteerd en de wedstrijden elders in het stadion op de televisie mocht volgen, liet Jansen na afloop van het duel per WhatsApp weten dat ze veilig was.

"Toen ik naar huis ging, werd ik herkend bij de douane", aldus de Nederlandse voetbalvrouw, die twijfelt of ze dit seizoen nog bij een wedstrijd van de ex-speler van onder meer en gaat kijken.

"Ik moet even goed navraag doen of ik zonder problemen naar Kevin toe kan, of het veilig is naar Iran te reizen. Zeker omdat het zo groot in het nieuws is."