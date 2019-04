VIDEO: Innovatie Kampioenen - Tottenham's middenvelder klaar om te schitteren in de UEFA Champions League

Christian Eriksen en Moussa Sissoko hebben dit seizoen bewonderenswaardig gepresteerd voor the Spurs en moeten op hun best zijn tegen Man City.

Nadat voor het in acht jaar de kwartfinale van de UEFA heeft bereikt streeft de ploeg naar succes op het grootste podium van het voetbal.

Maar om succes te boeken tegen , hebben ze de meastros op het middenveld nodig - Moussa Sissoko en Christian Eriksen - om de goede vorm te behouden die ze beiden dit seizoen in Europa hebben genoten.

Eriksen, die in 2012 tegen City in de UCL voor , staat achtste van alle spelers die het vaaktst betrokken waren bij een aanval die een doelpunt opleverde, terwijl Sissoko, nu een integraal onderdeel van de machinekamer van the Spurs , heeft drie grote kansen gecreëerd in Europa's meest prestigieuze clubcompetitie - alleen Eriksen (6) creëerde er meer voor Tottenham.

Zowel Eriksen als Sissoko floreren dankzij de fundamenten die Mauricio Pochettino heeft gelegd tijdens zijn verblijf in Noord-Londen. Zal zijn ploeg zegevieren tegen de regerend landskampioen van de Premier League?

Bekijk de video hierboven voor de statistieken en volledige uitleg.

Tijdens het seizoen 2018/19 zal de reeks 'Innovatie Kampioenen' de Intelligent Movement van Europa's topteams belichten. Volg de serie op Facebook op Nissan Football Lab.