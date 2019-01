Victor Moses laat Chelsea achter zich voor dienstverband in Turkije

Victor Moses speelde de komende anderhalf jaar in de Süper Lig.

Chelsea en Fenerbahçe melden vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat de Nigeriaan tot het einde van het seizoen 2019/20 wordt verhuurd aan de Turkse grootmacht. Voor Moses wordt het na dienstverbanden bij Liverpool, Stoke City en West Ham United de vierde keer dat hij Chelsea op huurbasis verlaat.

Moses ruilde Wigan Athletic in 2012 al in voor the Blues , maar moest tot het seizoen 2016/17 wachten op zijn echte doorbraak in Londen. De 37-voudig Nigeriaans international kwam in dat jaar 34 keer in actie in de Premier League en was als aanvallend ingestelde rechtsback een belangrijke schakel in het kampioenselftal van Antonio Conte.



De 28-jarige Moses kwam dit seizoen echter maar mondjesmaat in de plannen van de nieuwe trainer Maurizio Sarri voor en speelde, verspreid over alle competities, slechts zes wedstrijden. De laatste keer dat hij in actie kwam voor de huidige nummer vier van de Premier League was eind oktober. Moses, die nog tot medio 2021 vastligt bij Chelsea, kwam in totaal tot 128 wedstrijden voor de Engelsen, waarin hij acht keer wist te scoren.