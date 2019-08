Vermeer over tegengoal: "Onze trainingsbal zwabbert minder"

Kenneth Vermeer zocht na de uitwedstrijd tegen Heerenveen (1-1) naar een verklaring voor het tegendoelpunt dat hij incasseerde.

had in een voorsprong in handen toen Ibrahim Dresevic in de slotfase van afstand uithaalde. Vermeer had geen antwoord. "Die bal gaat alle kanten op. Eerder was dat al bij een vrije trap van Hicham Faik. Wij spelen en trainen met een andere bal, die zwabbert wat minder", reageerde de keeper tegen FOX Sports.

Mario Been stelde dat het schot van de Heerenveen-speler houdbaar was, maar Vermeer blijft erbij dat het een zwabberbal was. "En jongens trappen ook niet normaal meer. Als keeper probeer ik erop te anticiperen, maar het is moeilijk. Ik zet een stapje terug, zie de bal op me afkomen en dat gaat hij ineens naar links. Ik probeer er alles aan te doen, maar ik kwam er niet bij."

"Er was ook geen druk op de bal. Hij (Dresevic, red.) schiet vrij vroeg, maar hij had nog een paar meter kunnen doorlopen", oordeelde de Amsterdammer bovendien.

Vermeer wist in de openingsfase van de wedstrijd een strafschop van Jens Odgaard te stoppen. "Ik heb geen geheim, gewoon de bal tegenhouden. Ik probeer wel zo lang mogelijk te blijven staan. Het was ook niet slecht ingeschoten."

"Een goed genomen penalty stop je normaal gesproken niet, maar nu wel. Ik doe wat ik moet doen."