Van Hooijdonk haalt uit naar 'dwazen': "Ben niet weggelopen"

Pierre van Hooijdonk stoort zich aan het commentaar dat sommigen hebben over zijn rol in het technische hart van NAC Breda.

De oud-speler van NAC vormde na het ontslag van Hans Smulders met trainer Mitchell van der Gaag en manager jeugdopleiding Tim Gillissen het technisch hart van de Brabantse club. Nu de hekkensluiter van de Eredivisie met Mohammed Allach een nieuwe technisch directeur heeft gevonden, zit het werk voor Van Hooijdonk erop. "Ik ben niet ineens verdwenen of weggelopen, hou op zeg", zegt hij in gesprek met BN De Stem.



"Ik vind het waanzinnig dat het gat tussen werkelijkheid en wat geschreven en gezegd wordt zo groot is", stelt de oud-spits, die benadrukt dat het de afspraak was dat hij 'hand- en spandiensten' zou verrichten tot er een nieuwe technisch directeur was gevonden. "Ik heb direct aangegeven dat ik geen ambitie heb om technisch manager te worden. Ik heb een baan bij de NOS en ben een vast onderdeel van Studio Voetbal, dat gaat niet samen met een (officiële, red.) functie bij NAC. Dat schuurt. Ik moet onafhankelijk zijn."



"Als ik niet tot het technisch hart toe zou treden, krijg ik het verwijt dat ik geen verantwoordelijkheid neem. Doe ik het wel, word ik vervolgens weggezet als iemand die wegloopt als het hart is opgeheven. Het is nooit goed", zo gaat Van Hooijdonk verder. Hij stelt dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft gepakt. "Alles wordt anders uitgelegd, omdat een paar dwazen elke keer het tegenovergestelde roepen waardoor dat de waarheid wordt. Mensen worden geïndoctrineerd. Met het technisch hart zijn we in een boot gesprongen die door een aantal gaten onder water stond."



"Toch denken wij dat met een aantal herstelwerkzaamheden de boot sterk genoeg is om de oever te kunnen bereiken. Dan wordt gezegd: hij springt eruit en stopt ermee. Wacht even, ik spring er helemaal niet uit. Het idee van het hele hart is nu klaar. Dat is vooraf zo afgesproken. Mijn ervaring is dat wij het allemaal fijn vonden om met elkaar over spelers te praten, feedback te geven en dan tot een conclusie te komen", aldus Van Hooijdonk. In de winterstop versterkte NAC zich met Khalid Karami, Dorian Dervite, Alex Gersbach, Ramon Pascal Lundqvist en Sullay Kaikai.



Dat er nu kritiek is op het aankoopbeleid, noemt Van Hooijdonk 'gênant'. "Omdat een paar schreeuwlelijkerds in de mediawereld dingen over je roepen en mensen dat zonder kennis van zaken voor waar aannemen. Kritiek is prima, maar dan wel in mei. Het slaat nergens op om 20 februari de rekening op te maken", stelt de oud-international. Van Hooijdonk benadrukt dat hij het niet ziet zitten om zitting te nemen in de raad van commissarissen. NAC is na 22 wedstrijden de hekkensluiter van de Eredivisie, met een achterstand van twee punten op De Graafschap.