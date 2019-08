Van Dijk bij drie genomineerden voor prestigieuze UEFA-prijs

Virgil van Dijk is een van de genomineerden voor de prijs van Speler van het Jaar van de UEFA, zo maakt de Europese voetbalbond donderdag bekend.

De verdediger van strijdt met supersterren Lionel Messi en Cristiano Ronaldo om de prestigieuze trofee. Die drie blijven over nadat er onlangs een top 10 naar buiten werd gebracht door de UEFA.

In de top 10 was ook plaats voor Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, die beiden 27 punten kregen toebedeeld. In het exclusieve gezelschap is verder ook plaats voor Alisson Becker, Sadio Mané en Mohamed Salah, die samen met Van Dijk afgelopen seizoen de veroverden met Liverpool.

Ook Eden Hazard, die inruilde voor , en -aanvaller Raheem Sterling krijgen een eervolle vermelding van de Europese voetbalbond. Real-middenvelder Luka Modric werd vorig jaar uitgeroepen tot winnaar.

Van Dijk, Ronaldo en Messi werden vorige week ook al genomineerd voor de positional awards van de UEFA en ook deze prijzen worden uitgereikt tijdens de loting voor de groepsfase van het miljardenbal op 29 augustus.

In voorgenoemde categorie hebben ook De Ligt en De Jong een nominatie ontvangen. Het Nederlandse trio is daarnaast door de FIFA genomineerd in de categorie The Best Men’s Player-award, evenals Ronaldo en Messi. De winnaar hiervan wordt bekendgemaakt tijdens de FIFA Awards-show in Milaan op 23 september.

Van Dijk heeft de eerste prijs van dit seizoen ook alweer te pakken. Liverpool legde woensdagavond namelijk ten koste van Chelsea beslag op de Europese Super Cup. Na afloop van de reguliere speeltijd gaf het scorebord in het stadion van een 2-2 eindstand aan, maar de Champions League-winnaar nam de aansluitende strafschoppen beter: 5-4.