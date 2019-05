Update: 'Van Geel bezocht wedstrijd Hannover en krijgt rode loper uitgerold'

Martin van Geel vertrekt deze zomer als technisch directeur bij en de bestuurder lijkt niet te hoeven vrezen voor een gebrek aan belangstelling. Na zou ook het namelijk hebben voorzien op de handtekening van Van Geel. Die Roten degradeerden dit seizoen uit de en zouden volgens Sky Deutschland onder leiding van de Nederlander weer snel terug willen keren op het hoogste niveau.

Horst Heldt ging tot zijn vertrek in april over de technische zaken bij Hannover en hij werd daarna opgevolgd door Jan Schlaudraff. De 35-jarige oud-spits beschikt echter niet over de gewenste ervaring, waardoor Van Geel in beeld is gekomen in het Niedersachsenstadion. De bij Feyenoord vertrekkende directeur zou inmiddels beschouwd worden als een ' heisser Kandidat' .



Naast Hannover is Van Geel naar verluidt dus ook in beeld bij zijn oude club Willem II. Hij eindigde zijn loopbaan als speler in Tilburg en was tussen 1995 en 2002 ook al werkzaam als technisch manager van de Tricolores . Als Van Geel er inderdaad voor kiest om terug te keren op het oude nest, zou het gaan om een rol als algemeen directeur.



Update 23 mei 2019 8.42 uur - 'Van Geel bezocht degradatieduel en krijgt rode loper uitgerold'

Martin van Geel heeft nog geen keuze gemaakt over zijn toekomst. Hij kan bij Willem II aan de slag als algemeen directeur, terwijl er bij Hannover 96 een contract voor hem klaarligt als sport-directeur. Volgens De Telegraaf rolt de Duitse multimiljonair Martin Kind, wiens vermogen op circa 650 miljoen euro wordt geschat, de rode loper uit voor Van Geel. De voormalig technisch directeur van Feyenoord was uitgenodigd bij het duel met Freiburg, waarin Hannover degradeerde. Rondom de wedstrijd kreeg Van Geel een 'voortreffelijke' indruk van de Duitse club en werd hij gesignaleerd in de bestuurskamer en op het trainingscomplex in de bossen bij Hannover. Van Geel is wat Kind betreft de belangrijkste kandidaat, mede doordat hij onder de indruk is geraakt van zijn werk bij Feyenoord.