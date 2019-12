Troy Parrott: De Ierse straatvoetballer die het gaat maken bij Tottenham

De zeventienjarige debuteerde onlangs in de Premier League en is al A-international van Ierland, waar men gelooft dat hij de wereldtop gaat halen.

In 2017 verklaarde Damien Duff dat straatvoetballers een uitstervende soort waren in Engeland. De nieuwste lichting voetballers voetbalde volgens hem niet meer op pleintjes, maar alleen nog maar bij academies waar dribbelen van ondergeschikt belang was.

"Straatvoetbal is dood in dit land", verkklaarde Duff tegenover the Stand. "Ikzelf, Robbie [Keane], Richard [Dunne], Shay [Given], Liam Brady, John Giles... wij leerden het spel allemaal op straat en dat is niet romantischer gemaakt dan het was."

"Ik vergelijk mezelf absoluut niet met [Lionel] Messi of [Cristiano] Ronaldo, maar ook zij zijn zo begonnen. Dat is wat alle grote voetballers deden. Ik lees nu het boek over [Johan] Cruijff en ook hij was altijd op het straat aan het ballen. Het is geen rocket science."

Duff en Keane waren Ierland's laatste echte supersterren. Twee jongens uit de straten van Dublin, waar ze zichzelf dag in dag uit uitdaagden tegen grotere en sterkere kinderen, waarbij het plezier altijd voorop stond.

Twee jaar na Duff's bewering over het gebrek aan straatvoetballers lijken zijn rechtmatige opvolgers toch te zijn opgestaan, want ook zij zijn begonnen met voetballen na en zelfs tijdens schooltijd.

Jack Byrne en Troy Parrott hebben allebei hun eerste basisplaats voor de nationale ploeg van Ierland mogen meemaken met een 3-1 zege op Nieuw-Zeeland in november 2019.

Ze zijn beiden afkomstig uit de binnenstad van Dublin. De 23-jarige Byrne speelt voor zijn jeugdclub Shamrock Rovers na vijf jaar te hebben meegelopen bij , terwijl hij ook even op huurbasis in Nederland actief was bij sc Cambuur.

Parrott is op zijn beurt uitgegroeid tot de jongste debutant van Ierland sinds Keane in 1998. Hij liet meteen zien street smart te zijn met een slimme actie bij de vijandelijke zestien om daarna ook de assist voor de 1-0 van Sean Maguire af te leveren.

Dat inzicht en die doortastendheid leerde de zeventienjarige al heel vroeg op de pleintjes van Dublin voor hij naar Engeland verhuisde om bij te gaan voetballen. Daar tekende hij in februari zijn eerste profcontract en sindsdien gaat het snel.

Byrne gelooft dat zijn collega-international het in zich heeft om een groot succes te worden in noord-Londen. "Het is fijn om iemand met dezelfde achtergrond om me heen te hebben bij de Ierse ploeg. Hopelijk maken we de mensen van thuis trots."

"Hij zit natuurlijk niet voor niets bij Tottenham. Hij is een toptalent. Hij is pas 17 jaar oud en mocht nu al debuteren voor Ierland - en ik vond dat hij geweldig speelde."

"In zijn leeftijdscategorie is hij al een echte topspits. Bij Tottenham doet hij het ook erg goed en ik denk dat het wel duidelijk is waarom."

Parrott's talent was op jonge leeftijd al merkbaar, toen hij bij Belvedere Onder-10 meteen meerdere leeftijdscategorieën over mocht slaan en in de leer ging bij Darragh O'Reilly en Austin Skelly.

"We kenden zijn naam al en bij zijn komst was direct duidelijk dat hij goed was. Daarnaast was het ook een leuk joch op het veld. Wij begeleidden hem vanaf zijn tiende totdat hij naar Tottenham ging", vertelt O'Reilly aan Goal.

"Je zag dat hij talent had. Bij alle spelertjes van tien weet je niet hoe ze zich zullen ontwikkelen, maar bij hem zag je de stijl van een straatvoetballer. Hij speelde non-stop in de buurt."

"Bij Troy kwam het allemaal natuurlijk. Heel slim, schrander aan de bal en altijd met een goed oog voor de goal, zelfs toen hij zo jong was al."

"Hij speelde bij ons op veel verschillende posities, maar klaagde nooit. Hij maakte er altijd het beste van, zelfs als hij twee of drie wedstrijden speelde in een weekend. Hij hield er gewoon enorm veel van om te voetballen."

Als twaalfjarige speelde Parrott voor Belvedere tegen diverse jeugdteams uit de tijdens een een toernooi in Duitsland en volgens O'Reilly was dat een cruciaal moment.

"Toen zijn zijn ogen echt geopend. Sindsdien weet hij wat hij in potentie kan bereiken. Hij was met afstand de beste speler tijdens dat toernooi", aldus de jeugdtrainer.

Op 14-jarige leeftijd kreeg Parrott een uitnodiging van om namens hen te spelen bij een toernooi in Noord-Ierland. Parrott scoorde vier keer en versierde een strafschop tegen Rangers.

Diverse Engelse en Schotse topclubs werden hierdoor gealarmeerd. "Nog voor het einde van de wedstrijd kwamen alle scouts op me af om hem een aanbieding te doen voor een stage", geeft O'Reilly aan.

"Daarna ging het snel. Hij bezocht meerdere clubs voor hij naar Spurs ging. Zo was hij een paar keer bij Manchester City, Everton, Aston Villa en Celtic, maar bij Spurs ging hij gelijk overstag."

"Tot dan toe was het aanbod van Manchester City het meest aantrekkelijk geweest, maar bij Spurs zei hij gelijk 'I loved it' en hij voelde zich er gelijk thuis."

Sinds 2017 speelt Parrott voor Tottenham Hotspur en hij zit nu al geregeld bij het eerste team. Zijn profdebuut maakte hij in september onder Mauricio Pochettino in de tegen Colchester United.

Ook maakt hij deel uit van de -selectie, terwijl hij in december zijn debuut in de Premier League mocht maken onder de nieuwe trainer José Mourinho.

Zodoende is hij dit seizoen de jongste speler in de Engelse topcompetitie. Zijn debuut in het miljardenbal zal ook niet lang op zich laten wachten nu hij Tottenham's topscorer is van de Youth League met zes goals.

Na zijn eerste lessen op de straten van Dublin traint Parrott nu dagelijks met wereldsterren op het trainingscomplex van Tottenham. Christian Eriksen is daar zeer onder de indruk geraakt van de 17-jarige aanvaller.

"Voor zo'n jonge speler is hij al een enorm goede spits met briljante versnellingen en een uitstekende afronding", meldde de Deen tijdens een persmoment. "Troy is niet verlegen. Hij staat zijn mannetje tegen verdedigers."

"Ik heb gelezen dat hij een heel goed interlanddebuut heeft gemaakt tegen Nieuw-Zeeland en ik verwacht dat er nog veel interlands en wedstrijden voor Tottenham bij zullen komen voor hem."

O'Reilly is er op zijn beurt ook van overtuigd dat dit nog maar het begin is voor zijn voormalig pupil. "Hij blijft maar opschakelen en grijpt alles aan om elke dag weer een beetje beter te worden."

"Of het nu om trainingen, competitiewedstrijden of interlands gaat. Voor hem maakt het geen verschil. Hij trekt overal zijn lessen uit en benut het in zijn voordeel."

"Nu is hij overal het onderwerp van gesprek en met zijn talent als geboren doelpuntenmaker denk ik dat dat nog wel even zo blijft. Hij kan de top halen als hij zo door blijft gaan."

"Als je zo makkelijk scoort als hij, is het echt volledig aan hem waar de limiet ligt. Ik denk dat hij overal kan slagen.""