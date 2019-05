'Transfer lijkt spaak te lopen door bezwaar van Cillessen'

Het is afwachten of Jasper Cillessen naar Benfica verkast. De 30-jarige doelman van Barcelona wordt hevig in verband gebracht met de Portugese club.

Vooralsnog is de transfersom te hoog voor en A Bola meldt daarnaast dat ook Cillessen twijfels heeft over de overstap naar de Liga NOS.



Benfica werd afgelopen seizoen kampioen van Portugal en is zodoende verzekerd van een ticket voor de groepsfase van de . Zodoende kan de grootmacht ook rekenen op vele miljoenen euro's die voortvloeien uit deelname aan het miljardenbal. Deze prestatie zorgt er echter niet voor dat Cillessen meer interesse heeft in de transfer.



De Oranje-international wil volgens A Bola niet alleen in de Champions League acteren, maar hij wil eigenlijk ook in een hoger aangeschreven competitie dan de Liga NOS spelen. Naast het sportieve aspect vormen de financiën ook nog steeds een obstakel, aldus de Portugese krant. Daarom lijkt een transfer van Cillessen naar Benfica onwaarschijnlijk, zo klinkt het.



Benfica moet bij een transfer in totaal wel dertig miljoen euro betalen om Cillessen in te lijven. Daarnaast verdient Cillessen bij naar verluidt 2,6 miljoen euro per jaar, waardoor Benfica diep in de buidel moet tasten om de Nederlander tevreden te stellen. Cillessen ligt momenteel nog tot medio 2021 vast bij Barcelona, dat mee wil werken aan een transfer van de sluitpost.