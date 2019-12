Toekomst Vidal onzeker: "Het is waar dat we veel middenvelders hebben"

Ernesto Valverde heeft de deur opengezet voor een vertrek van Arturo Vidal bij Barcelona. De Chileen is niet verzekerd van een basisplaats.

De 32-jarige middenvelder heeft dit seizoen zijn opwachting gemaakt in veertien wedstrijden voor de Catalanen, maar hij stond slechts vier keer aan de aftrap. Hij moet vooralsnog Sergio Busquets, Frenkie de Jong en Arthur voor zich dulden.

In aanloop naar de wedstrijd tegen Real Mallorca zaterdagavond, vertelt Valverde aan verslaggevers: "Vidal is onze speler. We zijn blij met hem. Er zijn zoveel geruchten. We zullen morgen zien of hij speelt of niet.

"En wanneer de transferperiode van januari zich aandient, zullen we zien wat er gaat gebeuren."

"Er zijn een heleboel dingen gaande in januari, maar het is waar dat we veel middenvelders hebben. Sommigen hebben meer gespeeld dan anderen, maar ze zijn allemaal nodig."

De toekomst van Ivan Rakitic bij de club is ook onzeker. De Kroaat, die naar verluidt in de belangstelling staat van en zijn oude club , begon dit seizoen slechts twee keer in de basis in LaLiga.

"Hij is op veel manieren een betrouwbare speler. Op momenten dat hij niet speelde, is hij doorgegaan met dezelfde insiteit met trainen om zijn kans te grijpen."

"Hij heeft op een goed niveau gespeeld in de laatste twee wedstrijden en daar zijn we blij mee. We zullen zien wat er gaat gebeuren in de volgende paar wedstrijden. Hij heeft zich ontpopt in een moeilijke periode."