Tien goals in acht duels! Barça stuit op getergde oud-speler bij Dortmund

De spits is in topvorm voor club en land sinds hij Camp Nou achter zich liet. Nu keert hij terug en aast hij op wraak in de Champions League.

In twee jaar tijd scoorde Paca Alcácer vijftien goals voor , waar hij zich met tegenzin schikte in een rol op het tweede plan.

"Ik heb de beste spits ter wereld voor me, terwijl de beste speler ter wereld op rechts staat en de toekomstig beste speler op links", doelde hij destijds op de aanval van Luis Suarez, Lionel Messi en Neymar.

Zelfs in de kleinere wedstrijden werd hij echter steeds meer over het hoofd gezien en bood hem vorig seizoen op huurbasis een uitweg. Daar leefde hij meteen op door het geboden vertrouwen.

Met 15 goals in zijn eerste 26 duels (terwijl hij slechts 12 keer basisspeler was) bevestigde hij zijn status als super-sup, zoals met zijn hattrick in 30 minuten tegen Augsburg eens te meer bleek.

De 26-jarige Spanjaard verbrak het Duitse record als maker van de meeste goals als invaller en besloot het seizoen met 19 competitietreffers, nadat Dortmund in februari al meldde de koopoptie in zijn contract te lichten.

Dit seizoen is hij basisspeler en tot nu toe scoorde de goalgetter in elke wedstrijd waarin hij speelde voor Dortmund en de Spaanse nationale ploeg, waar zijn 'miraculeuze' vorm ook niet onopgemerkt is gebleven.

In de huidige staat hij op tien goals in alle competities en daar had hij slechts acht wedstrijden en een zetje in de rug van de coach Lucien Favre voor nodig. "Sinds ik bij Dortmund zit, voel ik me eindelijk weer belangrijk."

"Ik heb twee jaar lang heel weinig gespeeld bij Barcelona", stelde Alcácer in januari. "Elke voetballer wil spelen en ik ben niet blij als ik op de bank zit, maar als het team zo succesvol is, is het niet anders. Het was geweldig om de titel te winnen."

"Nu heb ik maar één ding in mijn hoofd. Ik wil zelf scoren en daarmee het team hebben. Dat pakte de afgelopen maanden geweldig uit bij Dortmund."

Voor Barcelona geldt Alcácer als ' the one that got away'. Wat hij bij Dortmund laat zien, is precies wat men van hem verlangde toen hij bij de Catalaanse grootmacht zat.

Als ze dinsdag op bezoek gaan in Duitsland, zit er geen bewezen doelpuntenmaker op de bank. Enkel de 16-jarige Ansu Fati is een optie. Hij is zeker talentvol, maar heeft nog nooit gespeeld in de .

Aan de andere kant heeft Barcelona met Messi, Suarez en nog een handvol supersterren genoeg redenen waarom Alcácer zich niet belangrijk voelde en kan de club zich dus weinig verwijten bij zijn vertrek.

"Ik zit niet graag op de bank, omdat ik erg ambitieus ben. Ik ben een blij en grappig persoon, maar als ik op de bank zit, vind ik niets meer leuk. Dan ben ik een lastige jongen en daar houd ik niet van."

In het fameuze zwart en gele tenue van Dortmund komt de vrolijke Alcácer weer naar boven. Van zijn 41 schoten op doel leverde 43,9 procent ervan een doelpunt op, terwijl topscorer Robert Lewandowski bij niet verder kwam dan 20,2 procent.

De geweldige finishpercentages van de Spanjaard zijn een perfecte indicatie van zijn zelfvertrouwen, wat hem werd ontnomen tijdens zijn teleurstellende periode bij Barcelona.

Alcácer is niet verbitterd geraakt over die periode in zijn loopbaan, al gaf hij na de 4-0 zege op van afgelopen weekend wel toe dat niet iedereen in Catalonië hem goed behandelde.

"Ik denk niet dat ik twee jaar heb verspild", aldus de Spanjaard. "Qua minuten had ik natuurlijk graag meer gespeeld, maar als voetballer en als mens ben ik wel veel gegroeid in die periode."

"Ik heb respect voor de meeste mensen daar. Veel mensen hebben me goed behandeld, maar sommige mensen gedroegen zich heel slecht. MIjn teamgenoten en de fans waren geweldig."

"Zoals bij elke job geef je alles als mensen je vertrouwen, en als mensen je niet vertrouwen, kun je niet leveren. Het is heel belangrijk voor me om de juiste signalen te krijgen en daar zag ik ze niet."

Barcelona's verdediging is tot nu toe niet op orde dit seizoen, want de ploeg hield nog niet eenmaal de nul. Promovendus Osasuna hield hen op een 2-2, terwijl Athletic Club zelfs won op de openingsdag.

Zelfs de zeges op en leverden bij elkaar vier tegentreffers op, die beide tegenstanders eerlijk verdeelden. Barcelona zal beter moeten in de Champions League, waar Dortmund niet kan wachten op de krachtmeting.

Lees beneden verder

Sterspeler Marco Reus: "We stonden met een groepje spelers te kletsen na het ontbijt en allemaal hoopten we op Barcelona. Geweldig dat de loting dit nu echt heeft uitgewezen!"

Vreemd is dat enthousiasme niet. Met Reus, Alcácer, Jadon Sancho en Thorgan Hazard heeft Dortmund een aanval die ongetwijfeld kansen gaat krijgen tegen de Catalaanse defensie.

Nu is het aan Alcácer om echt zijn gram te halen tegen de ploeg die niet het vertrouwen had dat hij het verschil kon maken.