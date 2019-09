The Sun: Geïnteresseerd PSV keert in januari terug bij Manchester United

PSV wil in januari terugkeren voor Tahith Chong, zo meldt The Sun zondagavond.

Volgens de boulevardkrant zit de Eredivisionist op een huurdeal met . Afgelopen zomer hengelde ook al naar de diensten van de negentienjarige buitenspeler, die toen echter koos voor een langer verblijf op Old Trafford.

Chong heeft bij Manchester United niet veel uitzicht op speeltijd in de Premier League. Dit seizoen kwam hij enkel tot een invalbeurt tegen van 21 minuten. Wel had hij woensdag nog een basisplaats in de wedstrijd tegen Rochdale AFC in de EFL Cup. Chong kon geen indruk maken en werd na een uur naar de kant gehaald. Volgens The Sun staat trainer Ole Gunnar Solskjaer open voor een vertrek van de Nederlander op huurbasis.

De oefenmeester wil Chong niet verkopen, maar moet nu bepalen of een verhuurperiode beter zou zijn voor de ontwikkeling van het jeugdproduct van . Volgens The Sun hebben meerdere clubs al navraag gedaan naar het talent. "De enige echte kans voor Chong op speeltijd in het eerste elftal is zo nu en dan in de bekertoernooien en Europese wedstrijden. Bovendien zal Solskjaer in de winter ook nieuwe spelers willen halen."

Deze zomer maakte Chong nog de weloverwogen keuze om bij Manchester United te blijven, ondanks vermeende interesse van PSV en Feyenoord. "Je bespreekt het met je familie en de club en dan kies je ervoor wat het beste voor jou is", zei hij tegen Veronica Inside . "Dat was op dat moment bij Manchester United blijven."

De kans bestaat dat Chong deze week al terugkeert in Nederland, aangezien Manchester United het donderdag opneemt tegen in de .