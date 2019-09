Ten Hag schrapt twee namen: "Ga ervan uit dat ze er niet bij zijn"

Ajax keert dinsdag tegen Lille OSC terug in de Champions League, het toernooi dat afgelopen seizoen een plaats in de halve finale opleverde.

Trainer Erik ten Hag kijkt uit naar de rentree in het miljardenbal, maar de oefenmeester van de regerend landskampioen waakt tegelijkertijd voor onderschatting van de opponent uit Frankrijk.

" heeft een goed team, ze winnen niet voor niets met 5-1 van Paris Saint-Germain (in april, red.). En ze zijn tweede geworden in Frankrijk", verklaart Ten Hag maandagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd van dinsdagavond. "Ze zijn goed, maar dat zijn wij ook. We willen dinsdag dicteren. Ze zullen waarschijnlijk op de omschakeling spelen, maar dat doet iedereen tegen ."

Ten Hag hoopt dat Donny van de Beek op korte termijn weer inzetbaar is voor Ajax, al lijkt het thuisduel met Lille te vroeg te komen voor de middenvelder. "Hij (Van de Beek, red.) gaat zo trainen, maar de verwachting is dat hij er dinsdagavond niet bij is."

Van de Beek kampt met een hamstringblessure en miste hierdoor al enkele wedstrijden van Ajax. Ten Hag denkt dat ook Noussair Mazraoui, die met een voetblessure kampt, het duel met Lille moet laten schieten. "Ik ga ervan uit dat ze er niet bij zijn."

Joël Veltman kijkt vooral uit naar het 'echte -gevoel' en het is hem om het even of hij tegen Lille als rechtsback of als centrumverdediger wordt opgesteld. "Tussen die twee posities schakelen vind ik niet meer lastig. Als centrale verdediger scan ik meer, terwijl ik als vleugelverdediger meer kan aanvallen."

Ajax treft naast Lille ook en in de groepsfase van de Champions League. Een mooie uitdaging, zo oordeelt Veltman. "Het zijn betere tegenstanders dan in de kwalificatie, daar word ik zelf ook beter van."