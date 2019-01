Teleurstellende verhuurperiode van Batshuayi komt voortijdig ten einde

Voor Michy Batshuayi is er geen toekomst bij Valencia. Sportief directeur Mateu Alemany bevestigt dat de aanvaller voortijdig terug mag naar Chelsea.

Batshuayi werd in de eerste seizoenshelft door Valencia gehuurd van Chelsea, maar wist geen indruk te maken in het shirt van los Che. Het was al duidelijk dat de twintigvoudig international van België er niet goed op stond in Valencia. Hij werd dinsdag bij de 2-1 verloren Copa del Rey-wedstrijd tegen Sporting Gijon al in de rust vervangen door Rodrigo; trainer Marcelino wekte na afloop de suggestie dat Batshuayi niet aan zijn verwachtingen voldoet. "Of we versterkingen nodig hebben? Ik denk dat we voorin versterkingen nodig hebben. In sommige gevallen raakt ons geduld op", zei hij.



In totaal kwam Batshuayi tot 23 wedstrijden voor de huidige nummer twaalf van LaLiga, met 3 doelpunten en nog geen assists tot gevolg. Batshuayi moet het in LaLiga vooral doen met invalbeurten, maar als hem in de beker een basisplaats wordt gegund, kan hij ook niet imponeren. Hij staat dus voor een rentree bij Chelsea, waar zijn contract doorloopt tot medio 2021. In de tweede seizoenshelft van 2017/18 werd hij nog verhuurd aan Borussia Dortmund.



In de komende dagen, of wellicht donderdag nog, zal de 25-jarige Belg volgens de Spaanse media vertrekken bij Valencia. Hij zou in onderhandeling zijn met diverse andere geïnteresseerde clubs. "De speler weet dat hij deze maand zal vertrekken", aldus directeur Alemany. "We hopen dat het spoedig afgerond kan worden. Dat is voor alle partijen het beste."