Stevens naar tribune gestuurd tijdens oefenduel: "Het was belachelijk"

Huub Stevens, de interim-trainer van Schalke 04, is vrijdagavond weggestuurd tijdens een oefenwedstrijd in en tegen Sevilla.

en troffen elkaar in een duel om de Trofeo Antonio Puerta en ondanks het vriendschappelijke karakter van die wedstrijd, liepen de gemoederen toch nog hoog op. Stevens was het twintig minuten voor tijd niet eens met een beslissing van scheidsrechter Mario Melero López en werd vervolgens door de arbiter naar de tribune verbannen.



Schalke stond op dat moment door een goal van Roque Mesa al met 1-0 achter en na een duel tussen Jonas Carls en Munir El Haddadi besloot Melero López naar de stip te wijzen. Stevens was het hier niet mee eens en maakte de nodige stampij langs de zijlijn: "Het was een belachelijke beslissing, dat was geen strafschop", reageerde de Nederlandse oefenmeester na afloop van het duel tegenover BILD.



"Maar je weet ook dat Spaanse scheidsrechters in fiftyfifty-situaties vaak in het voordeel van de thuisploeg fluiten", vervolgde hij. Stevens moest op de tribune plaatsnemen en zag vervolgens hoe Munir zich zelf ontfermde over de strafschop en de eindstand op 2-0 bepaalde in het voordeel van de Spanjaarden. De 65-jarige trainer stapte onlangs na het ontslag van Domenico Tedesco in als interim-trainer tot het einde van het seizoen en onder zijn leiding werd de eerste wedstrijd afgelopen weekend met 0-1 verloren van .



Schalke, dat vorig seizoen nog deelname aan de afdwong en ook de groepsfase overleefde, staat momenteel op de vijftiende positie in de . De worstelende grootmacht lijkt echter niet te hoeven vrezen voor directe degradatie, want de voorsprong op nummer zeventien is negen punten. Nummer zestien , dat als het zo blijft nacompetitie moet spelen, heeft drie punten minder.