Solari: "Ben niet degene die Isco advies moet geven"

Isco speelt een teleurstellend seizoen bij Real Madrid, waar hij weinig speeltijd krijgt. Niet voor niets wordt hij genoemd bij andere clubs.

Coach Santiago Solari kreeg op de persconferentie voor de uitwedstrijd tegen Real Betis (zondag) de vraag wat zijn advies voor Isco is. "Ik ben niet de juiste persoon om wie dan ook te adviseren", antwoordde Solari. "Deze spelers hebben veel ervaring en ze hebben veel prijzen gewonnen. Ze weten zelf wel wat ze moeten doen."



Vervolgens kreeg de 42-jarige Argentijn de vraag of het wellicht beter is voor de spelersgroep als de ontevreden Isco deze maand vertrekt. "We hebben 24 spelers die allemaal belangrijk zijn en dat zal ook zo blijven. We doen nog mee in drie verschillende competities en alledrie zijn ze belangrijk. Tegen Betis moeten we morgen het gat met de topploegen kleiner maken."



Real Madrid mist in Sevilla de nodige spelers, waaronder Thibaut Courtois, Toni Kroos en Marcos Llorente. Bovendien kunnen Gareth Bale en Marco Asensio niet meedoen vanwege een blessure en is Lucas Vazquez geschorst. De kans is daardoor vrij groot dat Isco in Estadio Benito Villamarín een basisplaats krijgt.



Dat zou in La Liga dan voor het eerst zijn sinds Solari het stokje overnam van Julen Lopetegui. In alle competities kwam Isco deze jaargang 21 keer in actie, voornamelijk als invaller. De laatste keer dat de Spanjaard aan de aftrap verscheen in competitieverband, was toen Barcelona eind oktober in Camp Nou veel te sterk was (5-1). Daarna speelde Isco in het shirt van Real alleen nog een hele wedstrijd tegen CSKA Moskou (thuis, 0-3 verlies).