Slutsky merkt verschil: "Je kunt ze bijna als slaven behandelen"

Leonid Slutsky, sinds afgelopen zomer de hoofdcoach van Vitesse, verbaast zich soms over de mentaliteit van de voetballers in de Eredivisie.

De Rus heeft het gevoel dat Nederlandse voetballers eerst even 'wakker geschud' moeten worden, zo vertelt hij in De Telegraaf : "De mensen hier zijn ontspannen, hebben een goed leven. Vanuit mijn oogpunt als coach hebben de Nederlanders een beetje te veel van het goede en comfortabele leven."



"In Rusland zeggen we: het zijn de hongerige spelers die succes hebben", voegt Slutsky eraan toe. "Qua infrastructuur en opleiding is alles top in Nederland, maar door de hoge levensstandaard ontbreekt er wel wat aan de extra motivatie en kracht om er maximaal voor te gaan. Een groot verschil met Rusland, waar de mensen gewend zijn om overal keihard voor te knokken."



De 47-jarige Slutsky was ruim zeven jaar de trainer van CSKA Moskou en stond ook voor de groep bij clubs als FK Moskou, Krylya Sovetov Samara, Hull City en de nationale ploeg van Rusland. Hij merkt dat hij zich als coach in Europa heeft moeten aanpassen: "Russische spelers kun je bijna als slaven behandelen. Je zegt wat ze moeten doen en dan doen ze het ook, wat het ook is."



"Nederlandse spelers niet. Die vragen altijd eerst waarom ze iets moeten doen. Dat is compleet nieuw voor me. Zoals het ook onbestaanbaar is dat een Russische speler naar de trainer stapt en vraagt waarom hij niet speelt. Dat gebeurt in Rusland gewoon nooit. Hier is dat anders. Ik pas me aan die gewoonte aan en ik geef op die vragen netjes antwoord." Met Vitesse staat Slutsky na de eerste seizoenshelft op de vijfde plaats in de Eredivisie.