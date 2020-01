Sevilla verkoopt concurrent De Jong voor twaalf miljoen aan Hoffenheim

TSG Hoffenheim heeft zich per direct versterkt met Munas Dabbur.

De 27-jarige aanvaller komt over van en kost de -club naar verluidt twaalf miljoen euro. Dabbur zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 en voegt zich bij de selectie van trainer Alfred Schreuder in Marbella, waar het team zich voorbereidt op de tweede seizoenshelft.

Dabbur, die bij gaat spelen met rugnummer tien, maakte op jonge leeftijd naam bij Maccabi Tel Aviv en kwam via Grasshoppers en Red Bull Salzburg afgelopen zomer bij Sevilla terecht.

De club uit LaLiga betaalde vijftien miljoen euro voor de aanvaller, die onder trainer Julen Lopetegui niet aan de hoge verwachtingen kon voldoen. Waar hij de afgelopen jaren aan de lopende band scoorde in de Oostenrijkse competitie, had hij in Spanje meer moeite om het net te laten bollen.

In alle competities kwam hij dit seizoen in negen wedstrijden tot drie doelpunten. "Munas is een geweldige spits", reageert technisch directeur Alexander Rosen op de clubwebsite. Hij omschrijft de aankoop als iemand met 'een goede techniek en timing'.

Rosen noemt het aantrekken van Dabbur 'een buitenkans'. "Bovendien spreekt hij Duits, waardoor hij snel zal integreren binnen de club. Door de lange afwezigheid van Ishak Belfodil moesten we actie ondernemen."

Ook Schreuder is blij met de komst van de spits. "Munas is een speciale voetballer die met zijn potentie en internationale ervaring van toegevoegde waarde zal zijn", zo verwacht de Nederlandse trainer.

"Ik ben blij dat de transfer naar TSG Hoffenheim is gelukt", aldus de 21-voudig international. "Hoffenheim is een goed team in een van de sterkste competities ter wereld. Hoffenheim is een club waar voetballers zich de afgelopen jaren buitengewoon hebben ontwikkeld en ik ben blij dat ik onderdeel van dit succesverhaal mag zijn."

Dabbur kan woensdag zijn officieuze debuut maken in de oefenwedstrijd tegen .