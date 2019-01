Samir Nasri keert terug in de Premier League: "Ik kijk er erg naar uit"

West Ham United heeft de komst van Samir Nasri afgerond. De nummer elf van de Premier League maakt melding van de komst van de middenvelder.

De Fransman trainde de voorbije maanden al mee met de selectie van manager Manuel Pellegrini en heeft zich nu tot het einde van het huidige seizoen aan the Hammers verbonden, waarna de contractuele samenwerking met een seizoen kan worden verlengd.

De schorsing van de middenvelder, 31 jaar, wegens het overtreden van de dopingregels van de WADA (World Anti-Doping Agency) is vanaf 1 januari voorbij. In december 2016 bracht de middenvelder een bezoek aan het in Los Angeles gevestigde bedrijf Drip Doctors, waar hij een vitaminekuur onderging. Met deze behandeling overtrad de middenvelder, die destijds door Manchester City aan Sevilla was uitgeleend, de regels, concludeerde de Europese voetbalbond UEFA.



Nasri werd zes maanden geschorst, maar de Ethics and Diciplinairy-commissie van de UEFA wees erop dat de standaardstraf bij deze overtreding een schorsing van twee jaar is. De beroepscommissie van de UEFA kwam uiteindelijk op een schorsing van achttien maanden, die Nasri er nu op heeft zitten. "Ik keer terug naar de meest competitieve competitie ter wereld, bij een team dat van de ambitie barst en onder een trainer die ik al ken. Dit is de beste baan ter wereld en ik kijk er heel erg naar uit."



"Je kiest een club en een project vanwege de ambitie en ik denk dat West Ham alles heeft om een van de grootste clubs van Londen te zijn", benadrukt Nasri. De middenvelder liet in januari 2017 zijn contract bij het Turkse Antalyaspor ontbinden en eerder in zijn loopbaan speelde Nasri voor Manchester City, Sevilla, Arsenal en Olympique Marseille. In Manchester, waar hij al onder Pellegrini werkte, won de Fransman tweemaal de Engelse landstitel.