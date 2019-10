Ruud Vormer krijgt forse straf na 'beledigend taalgebruik' in Santiago Bernabéu

Ruud Vormer zal, als het aan de UEFA ligt, voorlopig niet in de Champions League te bewonderen zijn.

De middenvelder van ontving bij de ontmoeting met (2-2) in het Santiago Bernabéu een rode kaart van arbiter Georgi Kabakov. De Europese voetbalbond wil Vormer nu voor drie duels schorsen vanwege 'beledigend taalgebruik'. Club Brugge gaat in beroep.

Club Brugge leek op 1 oktober op weg naar een stunt tegen Real, nadat de Belgen op een 0-2 voorsprong waren gekomen in Madrid. De Koninklijke vocht zich echter terug in de wedstrijd, waarbij Sergio Ramos en Casemiro de stand naar 2-2 trokken.

Vlak voor de gelijkmaker van de Braziliaan werd Vormer met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Vormer zou, na een nadelig besluit van de Bulgaarse scheidsrechter, 'fuck you' hebben gezegd richting de leidsman.

Kabakov heeft dit opgeschreven in het wedstrijdrapport en doorgegeven aan de UEFA. Club Brugge is in beroep gegaan tegen het besluit van de UEFA van drie duels schorsing. Vormer is hoe dan ook het eerstvolgende -duel geschorst.

De Nederlander mist zodoende de confrontatie met Paris Saint-Germain in eigen huis. Mocht de straf van de UEFA gehandhaafd blijven, dan ontbreekt Vormer ook bij de uitwedstrijden tegen en .

Vormer zou, als de straf blijft staan, pas voor de laatste wedstrijd in de groepsfase, thuis tegen Real Madrid, speelgerechtigd zijn.