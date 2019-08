Ronaldo in het midden of Dybala als valse negen? Hoe gaat Juventus spelen in 2019/20?

De acties op de transfermarkt zorgen bij Juventus voor gemengde gevoelens, hetgeen opmerkelijk is voor een ploeg die synoniem staat voor stabiliteit.

Hoe gaat spelen in seizoen 2019/20? Om eerlijk te zijn weten we niet eens hoe ze aanstaande zaterdag zullen starten tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen .

Helaas is het zelfs onzeker of de nieuwe trainer Maurizio Sarri toestemming krijgt om met zijn longontsteking plaats te nemen op de bank. En zo zijn er veel meer vraagtekens rondom de club.

Sarri heeft de pragmatische Massimiliano Allegri vervangen als coach en zijn komst was al intrigerend zonder de onverwachte en onwenselijke zorgen om zijn gezondheid.

De club heeft echter als doelstelling om een team samen te stellen die de te winen en dat laatste zorgt dit seizoen voor twijfels bij de trouwe achterban.

Zoals we hieronder zullen toelichten heeft Juventus een zeer drukke zomer achter de rug, maar niet druk genoeg omdat er nog altijd diverse grote namen verkocht moeten worden om de balans in orde te krijgen.

Hierdoor begint Juventus aan de jacht op de negende titel op rij met spelers die binnen een week verkocht kunen worden, wat de stofwolken rondom het bolwerk van rust en degelijkheid alleen maar groter maakt.

Een interessant seizoen wacht ons in Turijn, waar nog veel knopen moeten worden doorgehakt. Goal neemt alle posities en vraagstukken door:

KEEPERS

Het grote nieuws is dat Gianluigi Buffon is teruggekeerd. Na zijn verrassende overstap naar Paris Saint-Germain van vorig seizoen is de 41-jarige clubicoon nu weer terug bij de club die hij al hielp aan negen landstitels.

Hij maakte echter geen indruk bij , waar hij vooral wordt herinnerd aan zijn fouten in de Champions League, waardoor de club eruit vloog tegen . De verwachting is dan ook niet dat hij het eerste doelman Wojciech Szczesny lastig gaat maken in Turijn.

Het spreekt echter voor de altijd beleefde Buffon dat hij vriendelijk bedankte voor shirtnummer 1 en de aanvoerdersband, die Giorgio Chiellini hem aanbood. "Ik wil gewoon mijn steentje bijdragen aan het team en wil niemand iets afnemen", aldus de WK-winnaar.

Buffon zal voornamelijk keepen in de bekertoernooien en is de eerste stand-in voor Szczesny, nu Mattia Perin tot november is uitgeschakeld met een blessure. Anders zou laatstgenoemde zijn verhuurd aan in juli.

Verdedigers

Het wordt lastig om het belang van de komst van Matthijs de Ligt in goede woorden te omschrijven. We hebben het over een van de beste jonge verdedigers ter wereld, die ook gewild was bij , en PSG.

Daarnaast moet je ook kijken naar de transfersom van 85 miljoen euro die Manchester United betaalde voor Harry Maguire, die op veel terreinen veel minder goed is dan De Ligt. Alleen al daarom lijkt de 75 miljoen voor de voormalig Ajacied een koopje.

De twintigjarige centrumverdediger is een waardevolle aanvulling op de verdediging van Juventus, die aan vernieuwing toe was nu Andrea Barzagli is afgezwaaid. Giorgio Chiellini (35) en Leonardo Bonucci (32) worden er bovendien ook niet jonger op.

Hoewel Bonucci nog altijd een geweldige pass in de benen heeft, bereikt hij niet meer het niveau van enkele jaren geleden en hij heeft sowieso moeite in een viermansverdediging, waardoor De Ligt de partner naast de nog altijd briljante Chiellini lijkt te worden.

Vooral nu Daniele Rugani verkocht gaat worden ondanks zijn eerdere goede ervaring met Sarri bij . Hij is overbodig nu een andere nieuwe aankoop, Merih Demiral, veel indruk maakte in het voorseizoen. De 21-jarige Turk zou ook meer speeltijd kunnen krijgen dan werd verwacht.

In het hart van de verdediging zit het dus wel goed bij Juventus, dat op de flanken minder te kiezen heeft en dan vooral bij de rechtsbacks. De beslissing om Joao Cancelo naar Manchester City te laten gaan was al slecht, maar Danilo ervoor terugruilen is gewoonweg bizar te noemen.

Mattia De Sciglio en Juan Cuadrado zijn de enige andere opties op de rechtsback, dus heeft Juventus nu hoe dan ook een zwakke plek in het elftal, wie er ook start. Op links is Alex Sandro een bewezen kracht, maar het gebrek aan een goede reserve achter hem is zorgwekkend.

MIDDENVELDERS

Juventus heeft er een handje van om transfervrije spelers binnen te hengelen en deze zomer was het ook weer tweemaal raak met Aaron Ramsey en Adrien Rabiot (die enkel salaris en tekengeld hebben gekost).

Beiden zijn goed genoeg voor een basisplek aangezien Ramsey de scorende middenvelder is die La Vecchia Signora al jaren miste. Rabiot is, mits hij er zin in heeft, een enorm getalenteerde mix van fysiek en techniek en daarom een goede opvolger van landgenoot Paul Pogba.

Miralem Pjanic zal zoals voorgaande jaren belast zijn met de taak om de balans te bewaken, ondanks de zorgen over zijn efficiëntie in de grote wedstrijden. Emre Can is daarom een aardig alternatief met zijn drive en veelzijdigheid die hij afgelopen seizoen tentoon spreidde.

De algemene opinie is echter dat de Duitser niet zo goed is als hij zelf denkt en daarom zal hij niet meer dan een roulatiespeler zijn of iemand die in geval van nood mag opdraven bij de regerend landskampioen.

Rodrigo Bentancur heeft op zijn beurt al veel potentie getoond en hij wordt nog steeds beter, hetgeen niet gezegd kan worden over Blaise Matuidi en Sami Khedira, die allebei al 32 jaar oud zijn en duidelijk verval vertonen. De twee hebben de club trouw gediend, maar een afscheid lijkt noodzakelijk.

AANVALLERS

Er is maar één zekerheid in de aanval: Cristiano Ronaldo speelt. Maar waar komt hij te staan? En wie staan naast hem in de basis? Op die vragen weten we het antwoord nog steeds niet, terwijl het nieuwe seizoen over twee dagen al aanvangt.

Dit is een punt van zorg bij de perfectionistische Portugees en ook de fans zijn er niet gerust op. De club heeft de hele zomer geprobeerd om Paulo Dybala, Mario Mandzukic en Gonzalo Higuain te lozen, maar ze zijn alle drie nog van de partij.

Natuurlijk kunnen ze nog altijd vertrekken, dus Sarri weet nog steeds niet op wie hij dit seizoen kan bouwen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de oefenmeester deze situatie recent omschreef als 'beschamend'.

Van de drie lijkt Dybala de beste kans te maken op een basisplek, in ieder geval aanstaande zaterdag. Hij speelde goed in het voorseizoen en Sarri sprak enthousiast over de mogelijkheid om La Joya als valse negen op te stellen.

Van Mandzukic moet echter gezegd worden dat hij vorig seizoen een goede klik had met Ronaldo. De twee wisselden veelvuldig van positie en snapten elkaar op het veld, terwijl Higuain een goede relatie heeft met Sarri en op papier de spits is die het best in zijn speelstijl past.

De transfermarkt zal Sarri de beslissing vermoedelijk uit handen nemen. Als Juventus erin slaagt om Mauro Icardi vast te leggen, wordt de aanvaller van Inter uiteraard de eerste spits, waardoor Ronaldo naar zijn favoriete linkerflank kan verhuizen.

Als er geen nieuwe spits komt, lijkt Ronaldo de aangewezen man te zijn, met Douglas Costa en Federico Bernardeschi op de flanken. Beide buitenspelers hadden hun mankementen vorig seizoen, maar verwacht wordt dat ze kunnen profiteren van de vrijheid die Sarri hen biedt.

TRAINER

Fans van waren zoals verwacht furieus toen hun oud-trainer werd gepresenteerd bij de grote rivaal uit Turijn. De verrassing was echter groot toen ook enkele prominenten van Juventus zich tegen hem keerden.

"Sarri heeft geen klasse, of hij nu gekleed gaat in een maatpak of in een trainingsbroek", schamperde voormalig voorzitter Giovanni Cobolli bij Radio Kiss Kiss. "Ik ga zijn middelvinger niet vergeten die hij opstak tegen de Juve-fans toen hij in de teambus zat. Die vinger mag hij ergens anders insteken..."

"Ik denk niet dat Gianni Agnelli iemand als Sarri gekozen zou hebben. Hij is een prima coach, maar met zijn woorden heeft hij voor zijn komst nooit iets respectvols gezegd over Juventus."

Cobolli spreekt natuurlijk niet voor alle fans, maar het moge duidelijk zijn dat niet iedereen overtuigd is van de coach, die afgelopen seizoen pas zijn eerste prijs won ( met ).

Sarri mag dan geen groot CV hebben, maar hij heeft wel een welverdiende reputatie vanwege het goede voetbal wat zijn teams altijd op de mat leggen. En precies dat ontbrak eraan in het laatste seizoen van Allegri bij Juve.

De kettingrokende zestiger zal vermoedelijk vertrouwen op zijn bewezen 4-3-3-formatie en van hem wordt niets minder verwacht dan de landstitel en de eerste CL-zege sinds 1996.

Dat wordt geen gemakkelijke taak met zijn aanvallende spelopvatting en aangeboren talent voor controverse, maar dit seizoen wordt hoe dan ook leuk om te volgen in Turijn.

MOGELIJKE OPSTELLING JUVENTUS