Robben voert race tegen de klok voor 'afscheidsduel' met favoriete opponent

Arjen Robben maakte sinds 2009 elf doelpunten in twintig wedstrijden tegen , waaronder de winnende treffer in de -finale van 2013. Aangezien de routinier de afgelopen maanden kampt met allerlei fysieke ongemakken is het echter nog maar de vraag of daar nog goals bij gaan komen. Robben vertrekt na dit seizoen bij en over ruim twee weken staat de laatste -kraker tussen der Rekordmeister en die Borussen op het programma.

De voormalige Oranje-international voert volgens BILD nu een race tegen de klok om fit te zijn voor de wedstrijd van 6 april in de Allianz Arena. De 35-jarige aanvaller kampte in eerste instantie met problemen in zijn dijbeen, waarna er wat kiezen werden getrokken om het risico op kleine ontstekingen te verminderen. Vervolgens gooide een kuitkwetsuur roet in het eten en volgens de Duitse boulevardkrant liggen de grootste problemen voor Robben op dit moment in de heup- en liesstreek.



De routinier trainde dinsdag apart op een zijveldje en woensdag bleef hij binnen voor een sessie in het fitnesscentrum van de Duitse grootmacht. Iedere poging om zijn trainingsregime op te voeren heeft de afgelopen weken echter voor nieuwe problemen gezorgd en alleen na matige inspanning worden de klachten weer minder.



Robben heeft naar verluidt de hoop nog niet opgegeven dat hij over zestien dagen een 'afscheidswedstrijd' tegen Dortmund kan spelen, maar technisch directeur Hasan Salihamidzic weet niet of dit een haalbare kaart is: "Hij voelt zich een beetje beter. Ik kan echter niet zeggen wanneer hij weer fit is." Bayern en BVB staan momenteel met zestig punten bovenaan in de Bundesliga en der Klassiker zou weleens de doorslag kunnen geven in de strijd om de landstitel.