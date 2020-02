Rivaldo hekelt handelswijze Barcelona en wijst naar La Masía

Rivaldo is het niet eens met de handelswijze van Barcelona.

De club maakte donderdag de komst van Martin Braithwaite bekend. De Deense aanvaller is voor achttien miljoen euro overgenomen van CD Leganés, nadat de Catalanen in aanvallend opzicht in de problemen kwamen door blessures van Luis Suárez en Ousmane Dembélé.

Rivaldo zegt niets te begrijpen van de tussentijdse aankoop. De voormalig aanvaller van had liever gezien dat de clubleiding een speler uit de eigen jeugdopleiding had doorgeschoven naar het eerste elftal.

"Eerlijk gezegd ben ik het er niet mee eens", wordt hij geciteerd door AS. "Ik begrijp deze aankoop niet. Ik vind het helemaal niks, vanwege diverse redenen. Ze kopen hem buiten de transferperiode om en bovendien had de club in deze situatie terug moeten grijpen naar een speler uit La Masía."

Rivaldo vindt het onnodig dat de nummer twee van LaLiga achttien miljoen euro op tafel legt. "Het team liet de afgelopen weken verbetering zien. Ik zie geen belangrijke reden om een extra spits te kopen."

"Ik heb mijn twijfels of dit de speler is die Barcelona op dit moment nodig heeft." Rivaldo had graag gezien dat Barça voor een jongere speler had gekozen.

"Kies dan voor een jonge speler met ruimte voor verbetering. Ze halen nu een speler weg bij een club die vecht tegen degradatie. Zij worden hier enorm door beschadigd."

De 28-jarige Braithwaite, ex-speler van onder meer Esbjerg fB, , Girondins en Middlesbrough, zette donderdag zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 in het Camp Nou.

In zijn verbintenis is een ontsnappingsclausule van driehonderd miljoen euro opgenomen. Mogelijk maakt hij zaterdag al zijn debuut, als SD op bezoek komt in Barcelona.