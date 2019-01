Real Madrid luistert debuut Brahim Díaz op met ruime overwinning

Real Madrid lijkt zich op te kunnen gaan maken voor de kwartfinales van de Copa del Rey.

Drie dagen na de vernederende nederlaag tegen Real Sociedad in LaLiga wist de Koninklijke woensdagavond zijn wedstrijd namelijk wel te winnen. Leganés werd door de ploeg van Santiago Solari dankzij doelpunten van Sergio Ramos, Lucas Vázquez en Vinícius Júnior met 3-0 opzij gezet, waardoor Real het klusje tegen de club uit de voorstad van Madrid over een week af kan maken.

Leganés verstopte zich in de eerste helft niet in het Santiago Bernabéu en vooral nieuwkomer Martin Braithwaite deed van zich spreken. De Deen zag na een kleine twintig minuten spelen een kopbal gekeerd worden door Keylor Navas en nam acht minuten later weer het doel van de Costa Ricaan onder vuur. Navas moest vervolgens negen minuten voor de onderbreking opnieuw in actie komen en kon met een uiterste inspanning een nieuwe kopbal van Braithwaite uit zijn doel houden.



Real was voor het sluiten van de eerste helft tweemaal gevaarlijk geweest via Karim Benzema en kreeg op slag van rust een buitenkansje aangereikt toen scheidsrechter Jesús Gil Manzano naar de stip wees. Sergio Ramos liet vervolgens niet na om te scoren en zorgde er zodoende voor dat zijn ploeg met een voorsprong aan de thee kon. Na de onderbreking kreeg Vinícius snel twee aardige kansen op meer, maar de Braziliaan slaagde er nog niet in om het net te vinden.



Een blunder achterin bij Leganés leidde vervolgens met nog ruim twintig minuten te gaan tot de tweede Madrileense treffer van de avond, toen Karim Benzema een te korte terugspeelbal op kon pikken, Vinícius bereikte en zag dat de jongeling het overzicht had om Lucas in stelling te brengen. Tien minuten later kreeg Vinícius dan toch nog zijn goal en hij bepaalde met een fraaie volley de eindstand op 3-0. Dat was overigens ook zijn laatste wapenfeit van de wedstrijd, want hij moest meteen plaatsmaken voor de van Manchester City overgekomen debutant Brahim Díaz.