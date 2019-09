'Rat' Driessen is 'trots' op lied; Van der Sar zag feit staan in De Telegraaf

Valentijn Driessen kan weinig met de vele kritiek die hij momenteel over zich heen krijgt.

De chef voetbal van De Telegraaf is net als de krant vaak kritisch op het functioneren van trainer Erik ten Hag van . Driessen benadrukt bij Radio Veronica echter dat hij zich simpelweg bij de feiten houdt.

"Kijk, we volgen Ten Hag gewoon. Ik heb geen hekel aan hem. Waarom zou ik een hekel aan hem hebben?" begint Driessen, die toegeeft dat hij momenteel onderwerp van gesprek is, ook bij andere media. Dat De Telegraaf Ten Hag steeds aanduidt als 'de Tukker' schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat, aangezien de krant op deze wijze een bepaald beeld wil schetsen van Ten Hag.

"Wat is dat voor gelul, man? Bij Van Bommel zeg ik ook 'de Limburger'. Ik kan moeilijk dertig keer in mijn verhaal 'Van Bommel' zetten. Dan zeg ik 'de Limburger' of 'de sympathieke spelverdeler van weleer'", aldus Driessen, die tijdens het duel met op een negatieve wijze werd 'toegezongen' door Ajax-supporters. De journalist noemt het liedje, waarin hij 'rat' wordt genoemd, 'huisvlijt'.

"Twee coupletjes, ongelooflijk. Het maakt me trots. Dat hebben ze goed gedaan, die jongens. Ik was benieuwd of Donny van de Beek, die in het uitvak stond, ook aan het meezingen was. Nee, ik denk het niet", lacht Driessen. Ten Hag is door de berichtgeving van De Telegraaf maandag niet op het Voetballer van het Jaar Gala, dat mede is georganiseerd door de krant.

Edwin van der Sar begrijpt waarom Ten Hag verstek laat gaan. "Ik begrijp goed zijn keuze. Niemand wordt verplicht hier te zijn. Voor mij was het geen reden om niet te komen", zegt de algemeen directeur van Ajax maandag tegenover FOX Sports . "Volgens mij stond er vanochtend al een feitje (in de krant, red.). Het lijkt wel dat het een beetje om gaat slaan", grapt Van der Sar.