PSV respecteert KNVB-besluit over uitstel speelronde

PSV heeft er begrip voor dat de KNVB de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft uitgesteld vanwege Ajax' halve finale in de Champions League.

Speelronde 33 is verplaatst naar zondag 15 mei, zodat zich beter kan voorbereiden om de kraker tegen . 'conformeert zich aan de door de KNVB opgelegde wijziging van het competitie-programma', vertelt manager perszaken Thijs Slegers aan het Eindhovens Dagblad. De Brabanders spelen komend weekend thuis tegen .



Een week later volgt een uitduel bij en daarna is de volgende wedstrijd pas op 12 mei tegen (uit). Op de slotdag komt naar het Philips Stadion. Ook bij sc is begrip voor de situatie. "Ik vind dat je als clubs een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt en dus ook moet nemen. Deze halvefinaleplaats van Ajax in de geeft een enorme impuls aan het Nederlandse voetbal", zegt algemeen directeur Cees Roozemond in de Leeuwarder Courant.



is echter veel minder te spreken over het besluit van de bond, dat donderdag spoedoverleg voerde met de clubs. "Dat de KNVB de gehele voorlaatste speelronde, waaronder dus - Feyenoord, wil verplaatsen is omdat de bond eraan vast wil houden om in de laatste twee speelrondes alle wedstrijden tegelijk te laten beginnen", schrijven de Rotterdammers op hun clubsite.



"Feyenoord is zoals veel andere clubs zeer ongelukkig met dit besluit en heeft dit ook nadrukkelijk aangegeven bij de bijeenkomst." De ploeg sluit het seizoen nu dus af in Sittard en niet voor eigen publiek tegen ADO Den Haag. Dat duel had in het teken moeten staan van het afscheid van Robin van Persie en coach Giovanni van Bronckhorst.