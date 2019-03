'PSV identificeert in Roemenië eventuele opvolger van Lozano'

Het is aannemelijk dat Hirving Lozano PSV komende zomer na twee seizoenen achter zich gaat laten en de Eindhovenaren denken al na over zijn opvolging.

Als de Mexicaanse vleugelaanvaller vertrekt uit Eindhoven, wil de huidige koploper zijn opvolger uit Roemenië halen. Het Roemeense Fanatik weet te melden dat in Dennis Man van FCSB een mogelijke opvolger van Lozano ziet.

Lozano werd de afgelopen maanden meer dan eens gelinkt aan een transfer naar . Carlo Ancelotti, trainer van de Italianen, liet eerder al doorschemeren dat hij een fan is van de Mexicaanse aanvaller. "Ik hou echt van Lozano, ik zou een moord doen voor zo'n speler", zei Ancelotti in januari tegenover de Corriere dello Sport. PSV zal Lozano echter niet zonder slag of stoot laten gaan en hoopt een behoorlijk bedrag over te houden aan een eventuele transfer.



Naast Napoli zouden ook en Paris Saint-Germain Lozano op het verlanglijstje hebben staan, wat gunstig lijkt te zijn voor de transfersom. Indien de Mexicaan, wiens contract in Eindhoven nog loopt tot medio 2023, inderdaad vertrekt, wordt een deel van de opbrengsten geïnvesteerd in een opvolger. De twintigjarige Man, die bij FCSB (het vroegere Steaua Boekarest) nog een contract heeft tot medio 2022, is naar verluidt op de radar bij PSV verschenen.



FCSB zou een bedrag van tien miljoen euro willen overhouden aan Man, die sinds de zomer van 2016 in de hoofdstad van Roemenië speelt. De vleugelaanvaller werd een kleine drie jaar geleden voor een bedrag van 400.000 euro overgenomen van UTA Arad en was tot dusver goed voor 21 doelpunten en 14 assists in 87 officiële wedstrijden voor de Roemeense topclub. In maart 2018 maakte Man zijn debuut voor de nationale ploeg van Roemenië, voor wie hij inmiddels twee interlands heeft gespeeld.