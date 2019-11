Platini: "Mbappé zou perfect zijn voor Juventus"

Michel Platini is erg gecharmeerd van landgenoot Kylian Mbappé, die op interesse van veel Europese topclubs kan rekenen.

De pas 20-jarige Fransman is nu al een fenomeen bij Paris Saint-Germain en het is nog maar de vraag hoelang Mbappé nog in Parijs speelt. Het talent wordt gelinkt aan clubs als en Platini zou hem graag zien spelen voor , waar hij zelf tussen 1982 en 1987 actief was.

"Ik houd wel van Neymar", vertelt Platini aan Tuttosport. "En er is nog een jongen die met hem samenspeelt bij , die kan er ook wel wat van... Kylian Mbappé, inderdaad! Hij zou de komende tien jaar een grote ster kunnen worden. Ik weet alleen niet of Juventus hem nu kan betalen. Zijn transferwaarde zal de komende jaren alleen maar stijgen."

Juve kan nu beschikken over spelers als Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín en Paulo Dybala, die de positie van nummer 10 invult. "Hij lijkt meer op Alessandro Del Piero en Roberto Baggio dan op mij", aldus Platini. "Zinédine Zidane deed mij meer aan mezelf denken, omdat wij meer middenvelders waren. Dybala heeft geweldige kwaliteiten en hij doet alles op snelheid, net als Baggio."

De 64-jarige Platini werd na zijn rol als UEFA-president voor vier jaar geschorst wegens corruptie, maar die straf zit er inmiddels op. Hij staat ervoor open om zich met Andrea Agnelli, de president van Juventus, in te zetten voor de European Club Association. "Juventus heeft me meerdere keren gevraagd, maar je kan niet twee keer hetzelfde liefdesverhaal hebben."

"Wat betreft het werk met Agnelli voor de ECA is alles mogelijk. Ik heb een goede band met hem, maar hij heeft me nog nooit gevraagd. En hij heeft het met mij ook nog niet over de fameuze Super gehad."