PEC klopt niet aan bij Feyenoord: "Verbaast me hoe dat de wereld in is gekomen"

PEC Zwolle heeft niet de intentie om zich met Eric Botteghin te versterken.

De club uit Overijssel wordt in de wandelgangen weliswaar aan de centrale verdediger van Feyenoord gelinkt, maar de berichten berusten niet op waarheid. PEC heeft wél belangstelling voor Joost van Aken van het Engelse Sheffield Wednesday.

"Het verbaast me hoe dat de wereld in is gekomen", verwijst technisch directeur Gerard Nijkamp in gesprek met de Stentor naar de berichtgeving over Botteghin. De verdediger was tot eind november bovendien verzekerd van een basisplaats bij Feyenoord, maar door blessureleed is zijn plek in het elftal van Giovanni van Bronckhorst ingenomen door Sven van Beek.



PEC zet in op terugkeer van Van Aken naar de Eredivisie. "Onze voorkeur gaat in eerste instantie uit naar een linksbenige centrale verdediger. Van Aken? Die staat wel op de shortlist", benadrukt Nijkamp. De 24-jarige verdediger maakte anderhalf jaar geleden de overstap van sc Heerenveen naar Sheffield, waar hij in zijn eerste half jaar regelmatig speelde.



Blessureleed zorgde ervoor dat Van Aken in het voorbije kalenderjaar slechts twee duels in actie kwam, beide in augustus. PEC versterkte zich sinds de komst van Jaap Stam als nieuwe hoofdtrainer met Pelle Clement en wacht nog op definitieve vrijgave van de Turkse voetbalbond inzake Lennart Thy, die zijn contract met Erzurumspor liet verscheuren. Alessandro Tripaldelli is definitief teruggekeerd naar Italië en zijn landgenoot Gianluca Scamacca zal spoedig volgen.