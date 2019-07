'Patrick Kluivert keert vijftien jaar na vertrek mogelijk terug bij Barcelona'

Patrick Kluivert werd deze week ontslagen als assistent-bondscoach van Kameroen, maar de oud-spits hoeft mogelijk niet lang zonder werk te zitten.

Volgens de Catalaanse sportkrant Sport is de 43-jarige Kluivert namelijk een serieuze kandidaat om als hoofd jeugdopleidingen aan de slag te gaan bij .

Barcelona is op dit moment bezig met de reorganisatie van zijn jeugdopleiding. Zo kregen diverse jeugdtrainers onlangs van de clubleiding te horen dat er volgend seizoen binnen de jeugdopleiding geen plek mee voor hen is. Barcelona is naar verluidt vastberaden om La Masia van nieuw elan te voorzien en zou daarbij een mogelijke rol weggelegd zien voor Kluivert.



De oud-spits zit na zijn vertrek bij Kameroen zonder werk en is bekend in Catalonië: hij kende tussen 1998 en 2004 als voetballer een succesvolle periode bij Barcelona. De grootmacht zou zoeken naar 'een charismatische' hoofd jeugdopleidingen, die bekend is met de club en tevens als uithangbord van de jeugdopleiding kan dienen. Kluivert is zeker niet de enige kandidaat, maar staat er naar verluidt goed op bij het bestuur van de club.



Het bericht van Sport volgt kort nadat eerder vandaag bekend werd dat Victor Valdés als jeugdtrainer terugkeert bij Barcelona. De oud-doelman krijgt de leiding over de Onder-19 van de club en zet daarmee zijn eerste stappen in het trainersvak. De terugkeer van Valdés past binnen de ambitie van Barcelona om oud-spelers een prominente rol te geven binnen de jeugdopleiding.