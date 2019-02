Overmars: "We werden geen kampioen omdat we in de finale stonden"

Ajax breekt deze week een negatief record: vanaf zondag is het 1016 dagen geleden dat de Amsterdammers aan kop stonden in de Eredivisie.

Dat was op 8 mei 2016, toen de landstitel uit handen werd gegeven tegen De Graafschap. "Ik wist meteen: dat kampioenschap dat we weggegeven gaat ons nog lang achtervolgen", blikt Overmars terug op die pijnlijke middag.

De directeur spelersbeleid spreekt in NRC Handelsbladvan een 'sportief debacle' dat eens in de twintig jaar voorkomt. Hij zegt ermee te kunnen leven. Maar Overmars denkt nog wel regelmatig terug aan het daaropvolgende seizoen, waarop Ajax de landstitel aan Feyenoord moest laten. "Dan word je op één punt geen kampioen omdat we de Europa League-finale spelen", blikt Overmars terug. "Daar herinner ik mensen wel aan. We pakken wel de meeste Nederlandse punten in Europa, verreweg."



Overmars ziet het halen van de finale echter als een 'dubbele titel'. Hij wil als bestuurder een Europese prijs pakken, zoals hij ook deed als speler. "Dat we de finale hebben gehaald geeft mij enorm veel voldoening. Ja, we hebben verloren. Zo'n reeks van negentien extra wedstrijden valt haast niet te combineren met een competitie. Bij Schalke 04 gingen we helemaal tot aan het gaatje, drie dagen later worden we van het veldje getikt bij PSV."



"Dan hoor je: 'Lekker om in een ritme te zitten'. Ja, de eerste maanden, daarna loopt het energietankje leeg, ben je aangeschoten wild als je in het weekend een zware wedstrijd hebt. Dat is geen excuus, maar wel de reden dat we achter de feiten aanliepen. En dat is mijn werk: hoe vangen we dat in de toekomst beter op?", concludeert Overmars. Woensdag neemt Ajax het in de achtste finale van de Champions League thuis op tegen Real Madrid.