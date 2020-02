Ornstein maakt melding van negen mogelijke uitgaande transfers bij Ajax

Ajax maakte afgelopen week bekend dat Hakim Ziyech na dit seizoen de overstap maakt naar Chelsea.

De spelmaker is waarschijnlijk niet de enige dragende kracht die aankomende zomer de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht zal trekken. The Athletic weet maandag te melden dat de Amsterdammers zelfs rekening houden met het vertrek van acht of negen spelers.

De doorgaans goed ingevoerde journalist David Ornstein heeft van bronnen rondom de club vernomen dat André Onana, Donny van de Beek, Nicolás Tagliafico en David Neres hoe dan ook lijken te vertrekken.

Dit viertal wordt al langer in verband gebracht met een volgende stap in hun loopbaan en vooral rondom Onana en Van de Beek speelt al het een en ander.

Eerstgenoemde zou in beeld zijn bij als vervanger van Kepa Arrizabalaga, terwijl en volgens eerdere geruchten om de handtekening van Van de Beek strijden.

Naast dit viertal houdt naar verluidt ook rekening met een potentieel vertrek van Daley Blind, Joël Veltman, Noussair Mazraoui en Sergiño Dest. Blind kwam in de zomer van 2018 terug uit de Premier League, maar liet eerder al eens optekenen een nieuw buitenlands avontuur niet uit te sluiten.

Veltman wordt ook al langer in verband gebracht met een vertrek en zag eerder een transfer niet doorgaan vanwege een zware blessure. Aankomende zomer ligt hij bovendien nog maar een jaar vast.

Ook rondom Dest speelt sinds een paar weken het een en ander. De jongeling zou nadrukkelijk op de radar staan bij , dat in hem een belangrijke speler voor de toekomst ziet en daarom naar verluidt bereid is om 26 miljoen euro neer te leggen.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft met de naderende komst van Antony alvast een aanwinst voor volgend seizoen binnen, maar lijkt in de komende maanden alsnog flink aan de bak te moeten om het niveau van de selectie op peil te houden.