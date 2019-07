Ophef over Maguire's potentiële megatransfersom is belachelijk

Manchester United probeert de Engelsman naar Old Trafford te halen en hoewel het om een grote transfersom gaat, is dat de norm geworden.

United hoopt dat Harry Maguire de komende dagen wordt toegevoegd aan het lijstje van jonge, Britse talenten in de selectie van Ole Gunnar Solskjaer. Het enige punt waardoor de transfer nog niet rond is, lijkt de transfersom te zijn. En dat is in dit geval ook het enige waarover iedereen een mening blijkt te hebben.



De vraagprijs van ligt zo rond de 95 tot 100 miljoen euro, terwijl een eerste bod van United van circa 77 miljoen zou zijn afgewezen. Maar volgens sommige reacties over de genoemde prijzen is Maguire het niet waard om voor zulke hoge bedragen van club te wisselen.



Of je hem nou vergelijkt met United-verdedigers uit het verleden, zoals Rio Ferdinand, of met Virgil van Dijk, momenteel de duurste verdediger ooit; veel fans zijn niet bepaald gecharmeerd van Maguire. Ze vinden dat de Engelsman bij lange na niet zoveel geld zou moeten kosten als de prijzen die in de media worden genoemd.



Wie een oordeel velt over de transfersom voor Maguire - hoe hoog die ook zal uitvallen - moet echter wel onthouden dat het in bepaalde mate verzonnen cijfers zijn. Net als een vriend die grapt over wat je in een land met een miljoen pond kan doen en in een ander land met een miljoen dollar, is het nogal abstract om iets te zeggen over de bijzonderheden bij een transfer.



Wat maakt het voor United-fans nou uit of Maguire 90 miljoen euro kost of de helft als de club daarmee een centrumverdediger haalt die de komende vijf jaar op topniveau kan spelen? Clubs verdienen tegenwoordig op zoveel verschillende manieren zoveel geld dat je niet met zekerheid kan zeggen dat grote transfers veel effect hebben op de ticketprijzen.



Natuurlijk moeten ze bij United waar voor hun geld krijgen op de transfermarkt, maar dit is ook een club die op een heel ander vlak werkt dan andere clubs. The Mancunians verbreken praktisch elke dag commerciële records en de recente historie bewijst dat ze niet vaak de plank misslaan als het gaat om megatransfers.

United werd in sommige kringen belachelijk gemaakt toen men in 2014 een slordige 30 miljoen pond betaalde voor Luke Shaw, maar de enorme bedragen die daarna uitgaf aan vleugelverdedigers hebben die prijs in een hele andere context gezet. Zelfs daarvoor waren mensen als verbaasd door de bedragen die United betaalde voor spelers als Ferdinand, Andy Cole en Roy Keane. In alle gevallen kregen de transfersommen een andere lading door de prestaties van de genoemde spelers.



Al in 1981 kreeg toenmalig manager Ron Atkinson continu vragen over Bryan Robson, die voor anderhalf miljoen pond was gecontracteerd. "Je betaalt nou eenmaal voor kwaliteit, en hij is goud waard", aldus Atkinson. En net als later met Ferdinand, Cole en Keane zorgden het verstrijken van de tijd en de aanhoudende stijging van transfersommen ervoor dat Captain Marvel een koopje werd.



Kijk naar Paul Pogba. Er werden allerlei vragen gesteld toen de Fransman drie jaar terug voor 105 miljoen euro, op dat moment een wereldrecord, terugkeerde naar Manchester. Het zou volgens velen bijna onmogelijk zijn voor de middenvelder om die prijs te rechtvaardigen. Drie jaar, talloze reclamedeals en een gigatransfer van Neymar later schat United de waarde van Pogba op een slordige 175 miljoen euro. De deal van toen lijkt nu beter te zijn dan in eerste instantie voor mogelijk werd gehouden.



Natuurlijk is 100 miljoen euro heel veel geld. En 77 miljoen ook. Maar voor de meesten van ons is één miljoen ook al veel geld, dus wie zijn wij om te beoordelen wat een voetballer wel of niet waard is als het gaat om clausules en voorwaarden en onderhandelingen die ons boven de pet gaan?

United verwacht dat hun totale inkomsten voor het fiscale jaar 2019 op bijna 700 miljoen euro uitkomt. Met die gedachte is het verschil tussen Leicester's transferwaarde voor Maguire en die van United een druppel in een oceaan. Solskjaer ziet in hem de juiste man om de ploeg de komende jaren vanuit de achterhoede te leiden en United is in staat om te betalen wat nodig is.



Of de vraagprijs van Leicester is gestegen door Van Dijk's recordtransfer van naar Anfield? Ja, ongetwijfeld, maar dat is nou eenmaal hoe de markt werkt. Vragen The Foxes meer omdat het om United gaat en buurman Manchester City die de zaak ook volgt, in plaats van clubs met een lager budget? Natuurlijk, maar nogmaals; dat hoort erbij. Winkels met rijkere klanten hanteren immers ook hogere prijzen dan winkels waar armere mensen hun boodschappen doen.



Kortom, is Harry Maguire nou 77 of 100 miljoen euro waard? Wat maakt het uit? Het zal niet lang meer duren voordat clubs veel meer dan 100 miljoen uitgeven aan verdedigers, zonder dat iemand daarvan onder de indruk is. Het punt is dat United in de 26-jarige speler iemand ziet die nodig is om vooruit te komen.



Wat dat betreft zou iedere supporter van moeten hopen dat de Engelse international het fameuze rode shirt draagt als op 11 augustus de eerste Premier League-wedstrijd van het nieuwe seizoen is.