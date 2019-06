'Neres verliest basisplek voor cruciale wedstrijd na tegenvallende prestaties'

David Neres lijkt zijn basisplaats kwijt te raken voor de laatste groepswedstrijd van Brazilië op de Copa América, zaterdagavond tegen Peru.

De buitenspeler van moet zijn plek in de basiself afstaan aan Éverton Soares, melden diverse Braziliaanse media vrijdagavond. Ook Richarlison raakt zijn basisplaats naar verluidt kwijt.

Neres was in de eerste twee groepswedstrijden tegen Bolivia (3-0 zege) en Venezuela (0-0) nog basisspeler. De Ajacied werd in beide duels echter vroegtijdig naar de kant gehaald door bondscoach Tite en kon met name in het duel met Venezuela geen potten breken. Neres werd tegen zowel Bolivia als Venezuela afgelost door Éverton en hij wist als invaller juist te imponeren.



Éverton wist tegen Bolivia te scoren, terwijl hij tegen Venezuela het nodige gevaar stichtte. Tite is kennelijk overtuigd geraakt van de 23-jarige aanvaller van Grêmio: het doorgaans goed ingelichte Globe Esporte weet dat Éverton Neres tegen Peru naar de reservebank verdrijft. Ook Richarlison lijkt na twee opeenvolgende basisplaatsen naar de reservebank te verdwijnen, met de naderende rentree van Gabriel Jesus. Aanvalsleider Roberto Firmino behoudt zijn basisplaats; de inzetbaarheid van Fernandinho is nog onzeker vanwege fysieke klachten.



De wedstrijd van aankomende zaterdag tegen Peru is voor Brazilië cruciaal. Beide landen hebben na twee duels vier punten en leiden zodoende samen de dans in Groep A. Venezuela heeft twee punten en staat tegenover het nog puntloze Bolivia. De twee beste landen uit iedere groep stoten automatisch door naar de kwartfinales, net als de twee beste nummers drie.