Neres: "Ik had hier ook niet gestaan als ik naar China was vertrokken"

David Neres meldde zich deze week voor de eerste keer bij Brazilië, voor de oefeninterlands tegen Panama (23 maart) en Tsjechië (26 maart).

De vleugelaanvaller denkt dat de wedstrijd van tegen in de return van de achtste finales van de (1-4 winst) hem definitief in de kijker heeft gebracht bij de Goddelijke Kanaries.

"Ik denk dat ik ben opgeroepen omdat ik al langere tijd goed speel. Maar de Champions League heeft ervoor gezorgd dat iedereen me ziet. Zeker als je Real Madrid weet uit te schakelen. Dat heeft me veel vertrouwen en kracht gegeven. Ik had hier ook niet gestaan als ik naar China was vertrokken", geeft Neres te kennen op een persconferentie van de Braziliaanse voetbalbond (CBF). Na de eliminatie van Real Madrid stuit Ajax in de kwartfinale van de Champions League op .



"We gaan tegen Juventus opnieuw voor een wonder. We zullen ons eigen spel spelen, zoals we altijd doen. Hetzelfde spel als tegen , en Real Madrid. We mogen niet bang zijn voor Juventus, ook al is het een grote club", vervolgt de vleugelaanvaller van de Amsterdammers. "Het belangrijkste is dat we het voetbal spelen dat de mensen van ons kennen en zonder angst die wedstrijden ingaan."



"Ik denk dat Ajax en ik de kwaliteiten hebben om grote teams te verslaan. Dat laten we nu in de Champions League zien. Twee jaar geleden haalden we bovendien de finale van de . Ik denk dat we laten zien dat we ons met grote spelers kunnen meten. Dat betekent dat wij ook grote spelers aan het worden zijn", aldus Neres, die weet dat hij door het ontbreken van andere spelers een kans heeft gekregen in de Braziliaanse selectie.



"Ik weet dat het Braziliaanse team geweldige spelers heeft op mijn positie", verklaart de aanvaller. "Het is niet makkelijk om hier te staan. Ik had het ook niet echt in mijn hoofd zitten. Ik heb altijd geprobeerd me te concentreren op mijn club, zodat ik er klaar voor zou zijn als het moment daar was."