NAC Breda strikt aanvaller: "Ik was direct geïnteresseerd"

NAC Breda heeft zich versterkt met Sullay Kaikai. De Engelse linksbuiten heeft een contract getekend voor anderhalf jaar.

NAC heeft daarna de optie om de speler, die ook een paspoort uit Sierra Leone heeft, een jaar langer aan zich te binden. Kaikai speelde tot voor kort voor Crystal Palace.



De geboren Londenaar speelde sinds zijn vijftiende voor Palace en werd verhuurd aan Crawley Town, Cambridge United, Shrewsbury Town, Brentford en Charlton Athletic. In het eerste elftal van the Eagles kwam Kaikai elfmaal in actie en in september 2014 kwam hij in het EFL Cup-duel met Newcastle United tot scoren.



"Ik heb veel goede dingen gehoord, ook over de supporters", reageert de 23-jarige Kaikai. "Ik heb er erg veel zin in en kijk uit naar deze uitdaging. Toen ik hoorde over de kans om voor NAC te kunnen spelen, was ik direct geïnteresseerd. Ik kan niet wachten om te beginnen en alles te geven. Ik ga proberen om direct van waarde te zijn."Voor het NAC van trainer Mitchell van der Gaag is Kaikai na Ramon Pascal Lundqvist en Khalid Karami de derde aanwinst van deze winter., die op de voorlaatste plaats staat in de Eredivisie, bereidt zich deze week voor op de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag van komende vrijdag.