NAC Breda kritisch op Manchester City: "Veel van de spelers wilden wij niet"

NAC Breda is dit seizoen met een bijna volledig nieuwe selectie begonnen aan de strijd om promotie in de Keuken Kampioen Divisie.

Mede als gevolg van de degradatie van afgelopen jaargang vertrokken er maar liefst 26 spelers, terwijl er 19 nieuwe voetballers werden aangetrokken. "Ik had niet verwacht 45 transfers te moeten doen", reageert technisch directeur Tom Van den Abbeele tegenover BN DeStem.

Door de degradatie konden veel spelers makkelijk weg bij NAC. "De meeste spelers hadden de clubs niet voor het uitkiezen, maar wel degradatieclausules met gelimiteerde transfersommen. Die zijn mij een doorn in het oog", zegt Van den Abbeele daarover.

"De club moet in de sterkst mogelijke positie staan, dat was niet altijd het geval. Daarom heb ik iedere speler vroegtijdig gevraagd aan te geven of hij wel of niet wilde blijven, omdat ik niet tot eind augustus wilde wachten."

NAC had in het recente verleden vaak veel huurlingen, maar Van den Abbeele wil daar vanaf. "Je moet elf producten stallen die je zo duur mogelijk kan verkopen. Het kapitaal moet straks op het veld staan. Wij willen huurconstructies vermijden, met uitzondering van ."

"Daar verdienen we zelf ook aan. Dat zijn vaste bedragen of percentages, dat hangt per speler af." De Bredanaars hebben sinds drie jaar een samenwerkingsverband met City.

Dit seizoen huurt NAC slechts twee spelers van de Engelse grootmacht, waar dat er ook weleens meer dan vijf zijn geweest. "Meer dan drie spelers van City is niet nodig", vindt Van den Abbeele.

"In de eerste divisie krijgen we talenten uit een ander segment van City: spelers van achttien jaar die uit het jeugdvoetbal komen en die voor het eerst worden uitgeleend."

"Luka Ilic wilde zelf heel graag terugkomen omdat hij vond dat hij iets moest rechtzetten richting de supporters. Maar veel van de aangedragen spelers door City wilden wij niet."