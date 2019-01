Monchi diep door het stof na vernedering AS Roma: "Sorry, sorry, sorry!"

AS Roma werd woensdagavond op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de Coppa Italia. Op bezoek bij Fiorentina ging de ploeg met liefst 7-1 onderuit.

Sportief directeur Monchi heeft na afloop van de vernedering namens de club excuses aangeboden aan de supporters. "Dit is waarschijnlijk het moeilijkste en meest pijnlijke moment uit mijn carrière", klinkt het. De bezoekers uit Roma keken tegen een 4-1 achterstand aan toen Edin Dzeko met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd en daarna ging het van kwaad tot erger.

"Ik heb nog nooit zo’n nederlaag meegemaakt", aldus Monchi tegenover Roma TV . "Dit is een dag waarop we ons alleen maar kunnen verontschuldigen tegenover de fans van Roma. We kunnen alleen maar sorry zeggen. Sorry, sorry, sorry. We zullen deze wedstrijd gaan analyseren, maar voor nu zeggen we sorry."



Monchi zag de nederlaag niet aankomen. "Ik denk niet dat iemand van onze spelers dit wilde. Soms gaat het helemaal mis. Voor de wedstrijd was ik in de kleedkamer en iedereen was er klaar voor. Iedereen wist dat het een belangrijke wedstrijd was. Op de tweede helft tegen Atalanta na, denk ik dat we de laatste vijf of zes wedstrijden goed gepresteerd hebben. Dit is een grote tegenslag. We gaan nu voor een paar dagen op trainingskamp om samen te blijven en ons te focussen. Als je dit als ploeg meemaakt, dan zit er niets anders op dan bij elkaar te blijven", aldus Monchi.Federico Chiesa was woensdag tegen Roma goed voor een hattrick. "Zo’n avond had ik me niet voor durven stellen", zei hij na afloop tegen. "Ik bedank iedereen die dicht bij me staat en draag mijn hattrick op aan hen. Zij hebben mij bijgestaan in moeilijke tijden. Het was een geweldige wedstrijd en we moeten genieten van deze overwinning. Maar we moeten ons daarna weer focussen op het weekend."